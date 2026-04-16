إيران تتصدّر شحن السلع عبر هرمز في مارس

حلّت إيران في المرتبة الأولى بين مصدّري السلع عبر مضيق هرمز في آذار/ مارس الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات شركة "كبلر" للتحليلات، مع تراجع حاد في شحنات الدول الأخرى بفعل القيود الإيرانية على المضيق.

تحتل إيران المرتبة الخامسة عادةً بين أكبر مصدّري السلع التي تمرّ عبر المضيق، التي تشمل النفط الخام ومشتقات البترول الأخرى، والغاز الطبيعي المُسال، إضافة إلى بضائع أخرى مثل الأسمدة.

إلّا أنّ الشحن لدى كلّ من السعودية والإمارات والعراق وقطر، تراجع بنسبة لا تقل عن 96% في آذار/ مارس مقارنة بمتوسط العام الماضي، وفق شركة "كبلر" للتحليلات.

وفي المقابل، تراجعت شحنات إيران عبر المضيق بنسبة 26% فقط، بحسب البيانات.

وذلك بسبب سيطرة القوات الإيرانية على المضيق بعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي عليها في 28 شباط/ فبراير، إذ لم تسمح بعبور أكثر السفن من ذلك الحين.

ويمرّ عبر المضيق عادة نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال في العالم، الأمر الذي أثار مخاوف من أزمة طاقة عالمية، ولا سيّما في الدول الآسيوية التي تأثرت في الأسابيع الأخيرة.

كما بدا أنّ الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية زاد من تقييد حركة الملاحة، التي شُلّت بالفعل بفعل الإجراءات الإيرانية في الأيام الأخيرة.

ولم تُصدّر البحرين والكويت أي سلع عبر المضيق في آذار/ مارس.

أما قطر، التي تُعدّ عادة مورّدًا رئيسًا للغاز الطبيعي المُسال، فلم تصدّر سوى 45 ألف طن من البوتان والبروبان عبر المضيق في آذار/ مارس، من دون أي شحنات من الغاز المُسال.

وشكّل النفط الخام 81% من صادرات إيران عبر مضيق هرمز الشهر الماضي، في مقابل متوسط 62% بين آذار/ مارس 2025، وشباط/ فبراير 2026.