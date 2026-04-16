بسبب إغلاق هرمز: مخاوف من أزمة بنيوية وشيكة في إمدادات وقود الطائرات

يُفاقم استمرار إغلاق مضيق هرمز المخاوف من أزمة وشيكة في وقود الطائرات، مع تحذيرات من تحوّل النقص المحتمل إلى أزمة بنيوية خلال أسابيع، خصوصًا في أوروبا وآسيا.

يرفع الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، وما ينتج عنه من نقص إمدادات الطاقة من مخاطر تناقص وقود الطائرات، الأمر الذي يؤشر إلى اقتراب قطاع الطيران من أزمة بنيوية تواجه الدول الآسيوية والأوروبية بالخصوص.

ويتزايد خطر حدوث نقص في وقود الطائرات مع كل يوم يظلّ فيه المضيق مغلقًا، إذ تعتمد كلّ من آسيا وأوروبا على النفط المستورد من المصافي الخليجية، فيما لم يتضح بعد موعد نفاد الإمدادات.

وتعليقًا على أزمة إمدادات وقود الطائرات، قال الخبير الاقتصادي في شركة "ريستاد إنرجي"، كلاوديو غاليمبيرتي، في حديث إلى قناة "سي إن بي سي" الأميركية المتخصصة بالأخبار المالية، الثلاثاء، إنّ "الوضع قد يتحوّل خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة إلى أزمة بنيوية".

وأضاف محذّرًا "ربّما نشهد تخفيضات حادّة في عدد الرحلات الجوية في أوروبا، قد تبدأ بالفعل في أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو".

وبالرغم من تأكيد غاليمبيرتي من أنّ بعض الرحلات أُلغيت بسبب نقص الوقود، شددت المفوضية الأوروبية في اليوم نفسه على عدم وجود نقص في الإمدادات إلى الآن.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونن، إنّه "لا يوجد في الوقت الراهن ما يثبت وجود نقص في الوقود داخل الاتحاد الأوروبي"، لكنها بيّنت في الوقت ذاته، أنّ "الاختلالات في الإمدادات قد تحدث في المستقبل القريب، وخصوصًا في وقود الطائرات".

نقص محتمل قريبًا

قال مجلس مطارات أوروبا الأسبوع الماضي في رسالته إلى المفوضية الأوروبية، إنّ نقصًا في وقود الطائرات قد يظهر خلال 3 أسابيع، إذا لم تبدأ ناقلات النفط بعبور مضيق هرمز قبل ذلك الموعد.

وشهدت حركة الملاحة عبر المضيق الذي كان يمرّ عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال في العالم، شللًا شبه كامل مع انطلاق الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

من جهته، حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أنّ أوروبا قد تواجه نقصًا في وقود الطائرات، "ربما اعتبارًا من أيار/ مايو".

غير أنّ الوكالة قدّمت موعدًا لاحقًا في تقريرها الشهري عن سوق النفط. وقالت الثلاثاء "إذا اشتدّ التضييق على سوق وقود الطائرات العالمية، ولم تتمكّن الأسواق الأوروبية من تأمين أكثر من 50% من الكميات التي كانت تأتي من الشرق الأوسط، فإنّ المخزونات ستتراجع إلى المستوى الحرج البالغ 23 يومًا، في حزيران/ يونيو".

ويصعب تعميم الوضع على نطاق واسع. فاليابان على سبيل المثال، تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، لكنها راكمت احتياطيات كبيرة. كذلك، يختلف الوضع بشكل كبير داخل أوروبا نفسها، حيث تمتلك كل من النمسا وبلغاريا وبولندا مخزونات مريحة، لا تملكها بريطانيا وآيسلندا وهولندا، في حين أنّ فرنسا هي ما بين هذين الحدين.

على أنّ التأثيرات لن تكون متساوية على جميع المطارات وشركات الطيران.

في هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي في بنك "آي إن جي"، ريكو لومَن، "ستكون المطارات الصغيرة في وضع أضعف مقارنة بالمراكز الجوية الرئيسة".

ويضيف "لن يحدث توقّف شامل، بل إلغاء جزئي للرحلات لدى بعض شركات الطيران وفي بعض المطارات".

"مشاكل خطيرة في الإمدادات"

قالت شركات الطيران، إنّ قدرتها على التخطيط لجداول الرحلات المقبلة لا تزال محدودة، في ظلّ غياب رؤية واضحة بشأن توافر وقود الطائرات.

ودعت رابطة شركات الطيران في أوروبا، "A4E"، التي تضمّ شركات كبرى من بينها "إير فرانس كاي إل إم" و"لوفتهانزا" و"ريان إير"، الاتحاد الأوروبي إلى توفير معلومات آنية حول مخزونات وقود الطائرات في المطارات.

غير أنّ ذلك يفترض أن يأتي من مورّدي الوقود، الذين لا يُبدون استعدادًا لمشاركة بيانات تجارية حسّاسة مع عملائهم المركزيين.

وحذّرت شركة "توتال إنرجي" من أنّها قد لا تتمكّن من تلبية طلبات جميع عملائها، إذا استمر تعطّل إمدادات النفط من الخليج لغاية حزيران/ يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، باتريك بويانيه، الإثنين، "إذا استمرت هذه الحرب وهذا الحصار لأكثر من 3 أشهر، سنبدأ مواجهة مشكلات خطيرة في الإمدادات لبعض المنتجات، مثل وقود الطائرات".

من جهتها، اقترحت الرابطة أن تمنح المفوضية الأوروبية، على نحو استثنائي، إذنًا باستيراد وقود طائرات من الولايات المتحدة، علمًا أنه يُنتج وفق معايير تختلف قليلًا عن المعايير المعتمدة في بقية أنحاء العالم.

غير أنّ اعتبارات سياسية ولوجستية تجعل من غير المرجح تنفيذ مثل هذه الخطوة في المدى القريب.



