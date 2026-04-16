مصدر: إيران تقترح السماح للسفن بعبور مضيق هرمز من جهة عمان

يتضمن الاقتراح سماح طهران للسفن بعبور المضيق من الجهة العُمانية بغير عرقلة، مع اشتراط موافقة الولايات المتحدة على مطالب طهران في المفاوضات، وهو ما وصفه مسؤول إيراني بإظهار حسن نية من طرف طهران.

ذكر مصدر مطّلع أنّ طهران قد تسمح للسفن بالإبحار بحريّة عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز، دون أن تكون مهددة بأي هجوم، وذلك في ‌إطار المقترحات التي قدمتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط التوصل إلى اتفاق يحول دون استئناف الحرب.

وبحسب "رويترز" التي تحدثت إلى المصدر المطّلع، فإنّ الاقتراح يمثّل بادرة أكثر منه خطوة من شأنها، بحد ذاتها، أن تحقق انفراجة على الفور لمئات السفن التي تنتظر الفرصة لعبور المضيق.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه نظرًا لحساسية الأمر، إنّ إيران ربما تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر ​من المضيق في المياه العُمانية، دون أي عوائق من طهران.

وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، "نرحب ⁠بأي خطوات تسمح بعبور آمن للسفن عبر مخطط فصل حركة المرور المعمول به".

ويمثل هذا المقترح أول خطوة ملموسة من طهران للتراجع عن الأفكار الأكثر ​عدوانية المطروحة في الأسابيع القليلة الماضية، التي شملت فرض رسوم على السفن مقابل عبور الممر البحري الدولي، وفرض السيادة على المضيق، وهما خياران يعتبرهما قطاع ​الشحن العالمي انتهاكًا للاتفاقيات البحرية.

وأدت الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران إلى أكبر تعطيل على الإطلاق لإمدادات النفط والغاز العالمية، بسبب عرقلة طهران لحركة الملاحة عبر المضيق.

وتقطعت السبل بمئات الناقلات والسفن الأخرى، فضلًا عن 20 ألف بحار داخل الخليج منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/ فبراير.

وعلى الرغم من دخول وقف إطلاق حيز التنفيذ، وتصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنّ الحرب تقترب من نهايتها، يظلّ موضوع السيطرة على المضيق قضية محورية في المفاوضات.

ولم يذكر ​المصدر ما إذا كانت إيران ستوافق أيضًا على إزالة أي ألغام قد تكون زرعتها في الجانب العُماني من المضيق، أو ما إذا كان سيسمح لجميع السفن، حتى ‌المرتبطة بإسرائيل، ⁠بالعبور، بحسب "رويترز".

إلا أنّ المصدر أضاف أنّ الاقتراح يتوقف على ما إذا كانت واشنطن مستعدة لتلبية مطالب طهران، وهو ما يمثّل شرطًا مركزيًا لإحراز أي تقدم محتمل بشأن المضيق.

وقال مسؤول إيراني، في تصريح منفصل، إنّ الاقتراح يعني أنّ إيران ستحتفظ بالسيطرة على مضيق هرمز داخل مياهها الإقليمية، دون التدخل في الجانب العُماني، وهو ما ذكر أنّه يهدف إلى إظهار حسن النية لإنهاء الحرب، وأنّ طهران تتوقع مرونة مماثلة من الولايات المتحدة.

وقال مصدر أمني ​غربي، إنّ مقترح السماح للسفن بعبور المياه العُمانية دون عوائق كان مطروحًا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أي رد من واشنطن.

وسيكون اقتراح إيران أول خطوة نحو استعادة الوضع الذي كان قائمًا في ما يتعلق بالإبحار عبر المضيق، والذي ظل ​ساريًا على مدى عشرات السنين على الرغم من مصادرة إيران من حين لآخر سفنًا تعبر الممر البحري.

وأدى ما يعرف بمخطط فصل حركة ​المرور في الاتجاهين، الذي اعتمدته ⁠المنظمة البحرية الدولية في 1968 بالاتفاق مع دول المنطقة، إلى إنشاء نظام مسارات السفن الحالي الذي يقسم ممرات الملاحة بين المياه الإيرانية والعُمانية.

ويوفر المضيق طريقًا من الخليج إلى المحيط الهندي، وهو طريق رئيسي لإمدادات الطاقة والبضائع ⁠المهمة الأخرى، ​مثل الأسمدة.

ورفضت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية التي اجتمعت هذا الأسبوع، فكرة فرض إيران رسومًا على السفن التي تمر من المضيق، وهي فكرة قالت المنظمة إنّها "ستشكل سابقة خطيرة".

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، السيطرة على حركة ناقلات النفط المغادرة للموانئ الإيرانية، فيما تستمر حالة وقوف شبه تامة لحركة ​الملاحة عبر المضيق منذ 28 شباط/ فبراير.