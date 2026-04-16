موجز أنباء العالم الخميس: هدنة وشيكة في لبنان واستعداد واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات

يترقب دخول هدنة ووقف إطلاق نار في لبنان لمدة 10 أيام اعتبارا من منتصف هذه الليلة، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية تمهيدًا لجولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

جانب من جسر القاسمية المدمر الذي يربط بين جنوب وشمال نهر الليطاني (Gettyimages(

أعلنت واشنطن عزمها عقد جولة ثانية من المفاوضات مع طهران، معربة عن تفاؤلها بفرص التوصل إلى اتفاق، وذلك عقب تهديد إيران بإغلاق الملاحة في البحر الأحمر ردا على الحصار الأميركي لموانئها.

بالتوازي، أكد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، أنّ الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية أو الخروج منها "طالما لزم الأمر".

من جانبها، أكدت إيران مجددا استعدادها لمواصلة المفاوضات، فيما يتطلع العالم إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي يسري منذ الثامن من نيسان/ أبريل، وإنهاء الحرب التي أودت بالآلاف وألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.

في الأثناء، التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي تقود بلاده الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، أمير قطر تميم بن حمد آل الثاني في الدوحة، مع تكثيف إسلام آباد جهودها لعقد جولة ثانية من المباحثات.

كما التقى قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الخميس رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

لبنان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت القدس وبيروت، وذلك بعد بضع ساعات من محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون؛ فيما حذرت سلطات محلية في الشمال سكانها من احتمال تصعيد في هجمات حزب الله قبل بدء سريان الاتفاق رسميًا.

ورفض الرئيس اللبناني جوزيف عون التحدث هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعيد إعلان ترامب عن اتصال مرتقب الخميس بينهما. ولاحقا أعلن الرئيس الأميركي أنه سيدعو عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض.

في الأثناء، شكر عون الخميس في اتصال هاتفي ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو على "جهود" واشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار؛ وأكد أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ينبغي أن يشكّل "المدخل الطبيعي" للمفاوضات المباشرة مع تل أبيب.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في اتصال مع نظيره اللبناني نبيه بري، أنّ وقف إسرائيل إطلاق النار في لبنان، هو بالأهمية ذاتها لوقف إطلاق النار في الجمهورية الإسلامية في الحرب عليها من قبل الولايات المتحدة وتل أبيب.

وفي الأردن، أعلن مصدر رسمي أن 15 شاحنة محملة مساعدات إنسانية توجهت إلى لبنان الذي يواجه أزمة نزوح "غير مسبوقة" بعدما شرّدت الحرب خُمس إجمالي السكان.

سورية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن قواتها تسلّمت قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة في شمال شرق البلاد بعد خروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منها.

الحرب الروسية – الأوكرانية

شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن العقوبات على موسكو يجب ألاّ تُرفع، معلّقا بذلك على مقتل 16 من مواطنيه على الأقل وخصوصا في العاصمة كييف ومدينة أوديسا جراء ضربات روسية بمئات الصواريخ والمسيّرات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب السلطات.

من جهتها، قللت روسيا من تأثير إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على نفطها بعدما رفعت واشنطن هذه الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

في الأثناء، أعلنت السلطات الفرنسية أنّ ناقلة النفط الروسية "دينا" (Deyhna) التي تمّ اعتراضها في البحر المتوسط في آذار/ مارس، قبل تحويل مسارها لترسو في فوس سور مير بجنوب فرنسا، غادرت مياهها الإقليمية بعد دفع غرامة.

زيارة البابا للكاميرون

في اليوم الثاني من زيارته للكاميرون، يوجه البابا لاوون الرابع عشر رسالة سلام في بامندا، المدينة التي تتركز فيها أعمال عنف حصدت أرواح الآلاف خلال عقد تقريبا، في محطة ترتدي الرمزية الأكبر في رحلته.

إيطاليا/ الصين

يزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الصين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث جهود السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلنت روما.

تركيا

شيعت تركيا تسعة أشخاص، غالبيتهم من الأطفال، قُتلوا عندما فتح فتى يبلغ 14 عاما النار عليهم داخل مدرسة، قالت السلطات إنه كان يخطّط لهجوم "كبير" واستشهد في صورة على حسابه في تطبيق "واتس آب"، بمنفّذ عملية قتل جماعي في الولايات المتحدة.

وعلى خلفية الحادثة، أعلنت الشرطة التركية أنها أمرت بتنفيذ عشرات الاعتقالات في حقّ أشخاص متهمين بنشر محتوى مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصين

سجّل الاقتصاد الصيني نموّا فاق التوقّعات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات رسمية صدرت الخميس، أظهرت متانته في مواجهة الأزمة المستمرّة في الشرق الأوسط والتي تهدّد بتقويض النمو العالمي.

المجر

أعلن بيتر ماديار، الفائز في انتخابات المجر، أنه لن يحكم مثل سلفه القومي فيكتور أوربان من دير الكرمليين، وهو مكان تعتبره المعارضة رمزا لإساءة استخدام السلطة.

أما أوربان، فسيقاطع قمة القادة الأوروبيين المقرر عقدها في قبرص الأسبوع المقبل والتي كان من شأنها أن تكون الأخيرة له.

كوريا الجنوبية

يزور الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في نهاية الأسبوع كُلا من الهند وفيتنام، على ما أعلن مسؤول رفيع المستوى في سيول.

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي وي سونغ لاك، إنّ لي يبدأ الأحد زيارة تستمر ثلاثة أيام للهند، يلتقي خلالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نيودلهي.

تشيلي

أعلن الرئيس التشيلي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست عن مشروع إصلاح اقتصادي يتضمن أكثر من 40 إجراءً، من بينها خفض الضريبة على الشركات، مؤكّدا رغبته في "كسر الركود" السابق.

فرنسا

قُتل رجل أعمال فرنسي مدان بالاحتيال وقتل شابة إسرائيلية بسيارة في تل أبيب عام 2011، بالرصاص الخميس في ضاحية راقية لباريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على ملف القضية.

وقُتل إريك روبيك (51 عاما) في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا (07:30 بتوقيت غرينتش)، بالرصاص على يد رجلين يعتمران خوذتين ويستقلان دراجة نارية في مدينة نويي-سور-سين؛ كما أشار المصدر.

بريطانيا

عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر محادثات مع ممثلين لشبكات التواصل الاجتماعي لحثّهم على تكثيف الجهود لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظلّ تزايد الدعوات لحظر استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن السادسة عشرة.

مكافحة الزهايمر

خلصت مراجعة علمية كبرى نُشرت الخميس إلى أن أدوية سبق تسويقها باعتبارها إنجازا في مكافحة مرض الزهايمر لا تقدّم فائدة ملموسة للمرضى، غير أن بعض الخبراء وجّهوا انتقادات للدراسة.