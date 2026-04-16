هيغسيث يهدّد طهران بضربات جديدة: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

تعهد وزير الدفاع الأميركي بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية ومنع الملاحة كليا، مهددا بضربات للبنية التحتية إذا لم تُبرم طهران اتفاقا. واشنطن أكدت استغلال الهدنة لإعادة التسلح، محذرةً من استخدام القوة، ضد أي سفينة تخترق الحظر.

أكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة ستواصل منع كل السفن من بلوغ الموانئ الإيرانية، أو الخروج منها، "طالما لزم الأمر"، وهدد إيران بضربات جديدة إذا لم تبرم اتفاقا مع واشنطن.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي في البنتاغون، إنه "إذا اختارت إيران بشكل سيئ، فستتعرض لحصار وستتساقط القنابل على البنية التحتية والطاقة".

وبدأت القوات الأميركية حصار الموانئ الإيراني، الإثنين، بعد انتهاء جولة محادثات سلام في باكستان من دون التوصل إلى اتفاق في اليوم السابق.

وأتت المباحثات في خضم هدنة لمدة أسبوعين من المقرر أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، دان كين في المؤتمر الصحافي مع هيغسيث، إن الحصار "يشمل جميع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، بغض النظر عن جنسيتها".

وأضاف كاين "إذا لم تمتثلوا لهذا الحصار، فسنستخدم القوة"، متابعا "حتى الآن، اتخذت 13 سفينة الخيار الحكيم بالعودة" أدراجها.

من جهته، قال هيغسيث إن القوات الإيرانية تحاول استخراج معدات من تحت الردم بعد أكثر من خمسة أسابيع من الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وخاطب الوزير القادة الإيرانيين، قائلا: "نعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها وإلى أين تنقلونها. وبينما أنتم تنقّبون... في المنشآت المدمّرة والمتضرّرة، فإننا نزداد قوة".

وتابع "إنكم تقومون بالتنقيب لإخراج ما تبقى لديكم من منصات الإطلاق والصواريخ من دون القدرة على استبدالها، ليس لديكم صناعة دفاعية، ولا قدرة على تجديد قدراتكم الهجومية أو الدفاعية".

وذكر قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، أن واشنطن تستخدم وقف إطلاق النار لإعادة التسلح والتكيّف.

وقال كوبر "نحن نعيد تسليح أنفسنا، ونعيد تجهيز معداتنا، ونقوم بتعديل تكتيكاتنا وتقنياتنا وإجراءاتنا. لا يوجد جيش في العالم يتكيّف مثلنا، وهذا بالضبط ما نقوم به الآن خلال فترة وقف إطلاق النار".

وقال كين، إن بلاده مستعدة وجاهزة لاستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق في أي لحظة.

وذكر أن الحصار المفروض على مضيق هرمز يشمل جميع السفن الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية بغض النظر عن منشأها.

وأكد أن هذا الإجراء ليس حصارا لمضيق هرمز، بل حصارا للموانئ والسواحل الإيرانية.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار الخام، ما أثار مخاوف من تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

والأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتهاء مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، السبت، بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أو تأكيد استمرار الهدنة بينهما الممتدة لأسبوعين منذ 8 نيسان/ أبريل الجاري، بعد نحو 40 يوما من المواجهات التي استهدفت دولا بالمنطقة.