وفد باكستاني بطهران وترقب جولة مفاوضات ثانية بين أميركا وإيران

فيما تبدي الأطراف تفاؤلا بإمكانية تثبيت التهدئة، تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات الميدانية والبحرية وتهديدات متبادلة بشأن الحصار في المنطقة.

في اليوم الثامن من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد رفيع يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين كبارا، في زيارة تتزامن مع تحركات دبلوماسية لتمديد الهدنة والتمهيد لجولة مفاوضات جديدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن باكستان تعد القناة الوحيدة لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، فيما رجحت وسائل إعلام باكستانية عقد جولة مفاوضات ثانية بين الطرفين في إسلام آباد خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الوفد الباكستاني أجرى محادثات مع المسؤولين الإيرانيين، على أن تقوم طهران بتقييم نتائج اللقاء قبل اتخاذ قرار بشأن الجولة المقبلة من المفاوضات.

في المقابل، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس عقد جولة مفاوضات ثانية مع إيران في باكستان، معبراً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران شارفت على الانتهاء، مشيرا إلى أن التدخل الأميركي كان حاسما في منع طهران من امتلاك سلاح نووي حاليا.

كما نقلت شبكة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين تفاؤلهم بعقد اجتماع مباشر قريب بين الجانبين، مرجحين أن يتم ذلك قبل انتهاء فترة وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الاتصالات بين فرق التفاوض.

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية استمرار مراقبة وتسيير الدوريات البحرية دعماً للحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

من جهتها، هددت طهران بالرد عبر منع عمليات التصدير والاستيراد في منطقة الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر في حال استمرار الحصار البحري الأميركي، معتبرة أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار القائم.