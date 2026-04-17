أستراليا تنأى بنفسها عن التصعيد مع إيران رغم ضغوط أميركية

يكشف الجدل بين أستراليا والولايات المتحدة عن تباين واضح في مواقف الحلفاء تجاه التصعيد مع إيران، إذ تؤكد كانبيرا عدم تلقيها طلبات جديدة للمشاركة، مقابل انتقادات متكررة من دونالد ترامب.

أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تتلق أي طلبات إضافية من الولايات المتحدة للمشاركة في الحرب ضد إيران، وذلك عقب انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقف أستراليا.

وأوضح ألبانيزي أن واشنطن لم تتقدم بأي طلب جديد منذ التصريحات الأخيرة لترامب، مشددًا على أن بلاده لا تشارك في العمليات العسكرية، رغم متابعتها للتطورات في مضيق هرمز واهتمامها بضمان استقرار حركة الملاحة النفطية.

في المقابل، جدّد ترامب انتقاده لكانبيرا، معتبرًا أنها لم تقدم الدعم المطلوب، خاصة في ما يتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً عدم رضاه عن موقفها.

من جهته، أشار وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إلى استمرار التنسيق مع كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن أمن الممرات البحرية، في وقت كشفت فيه تقارير عن استجابة أسترالية سابقة عبر إرسال طائرة استطلاع وأنظمة دفاعية لدعم أمن حلفائها في الخليج.