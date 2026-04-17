الرئيس اللبناني يقول إن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "دقيقة ومفصلية"

وصف الرئيس اللبناني، جوزيف عون، المفاوضات مع إسرائيل بالدقيقة والمفصلية، مؤكدا التمسك بانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الأسرى. تزامنا، بحث رئيس الحكومة نواف سلام إجراءات عودة النازحين وتأمين الخدمات، وسط ترقب للقاء المحتمل بين عون ونتنياهو بالبيت الأبيض.

قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن المفاوضات مع إسرائيل "دقيقة ومفصلية"، وذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، غداة إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاقا لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وأن عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيلتقيان في البيت الأبيض خلال أيام.

وذكر عون في بيان، إن "المفاوضات المباشرة دقيقة ومفصلية (...) ووقف إطلاق النار هو المدخل للمضي في المفاوضات، وهو خيار يلقى دعما محليا وخارجيا".

وجدد الإشارة الى مطلب لبنان "بتثبيت وقف إطلاق النار، وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة، واستعادة الأسرى، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة".

ودخل الاتفاق، ومدته عشرة أيام، حيّز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس - الجمعة. ولا يتضمن نصّه الذي نشرته الخارجية الأميركية، أي إشارة إلى انسحاب إسرائيل من المناطق التي اجتاحتها خلال الحرب.

حكومة لبنان تبحث عودة النازحين واستمرار الإجراءات الأمنية

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، واتخاذ إجراءات لتأمين عودة النازحين لمناطقهم، بالتوازي مع استمرار الجهود الإغاثية والأمنية.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري بالسرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة، نواف سلام، وفق ما أفاد به وزير الإعلام بول مرقص، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

وقال مرقص إن الاجتماع بحث تسهيل عودة النازحين وفق توجيهات الجيش والقوى الأمنية، وتأمين الخدمات في مراكز الاستقبال.