بريطانيا تستعد لاحتمال اضطرابات غذائية في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

كشفت تقارير إعلامية، أن الحكومة البريطانية وضعت خطط طوارئ لمواجهة احتمال حدوث نقص في المواد الغذائية، في حال استمرار تعطل الإمدادات المرتبطة بثاني أكسيد الكربون نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وذكرت صحيفة التايمز، أمس الخميس، أن تحليلاً حكومياً سرياً حذّر من احتمال نقص في ثاني أكسيد الكربون، وهو عنصر أساسي في صناعة الأغذية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين دونالد ترامب وإيران لإعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وبحسب التقرير، درست الجهات الحكومية ما وصفته بـ"أسوأ سيناريو معقول" ضمن تمرين محاكاة أُطلق عليه اسم "تيرنستون"، افترض استمرار القيود على الملاحة في المضيق حتى منتصف العام دون التوصل إلى تسوية دائمة.

في المقابل، طمأن وزير الأعمال البريطاني بيتر كايل الرأي العام، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً لضمان استقرار الإمدادات وعدم وجود مخاطر فورية على السوق المحلي.

وأوضح أن أي نقص محتمل في ثاني أكسيد الكربون قد ينعكس على قطاعات غذائية مختلفة، مثل لحوم الدواجن ولحم الخنزير، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بحفظ الأغذية والمشروبات، مشدداً في الوقت نفسه على أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق.