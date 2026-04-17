يتقدّم نمط الحرب بالطائرات المسيّرة على اعتباره لحظة فاصلة في تاريخ العنف المنظّم، حيث تتحول الحرب من مواجهة مادية بين أجساد وقوى متقابلة ومتوازنة على حد ما بالعدة والعتاد، إلى عملية تقنية موزعة تُدار عبر شاشات وبيانات وخوارزميات وإحداثيات، وتنتقل من فضاء الاشتباك المباشر إلى فضاء السيطرة عن بُعد، بحيث تصبح المسافة نفسها جزءًا من القوة وليست عائقًا أمامها، وحيث تتفكك العلاقة التقليدية بين الفاعل والهدف. يظهر لدينا نموذج جديد للحرب يقوم على المراقبة المستمرة، والاستهداف الانتقائي، والتدخل المتقطع والمرن، أي بمعنى أن المسيّرات لا تتحرك إلا عند رصد الهدف بدقة، ضمن بنية تحتية عالمية معقدة تربط الأقمار الصناعية بمراكز القيادة البعيدة، وتربط التحليل الخوارزمي بقرار إطلاق النار، وتعيد تعريف ما تعنيه القوة العسكرية في سياق لم يعد فيه الحضور البشري شرطًا لممارسة العنف، وأصبح في كثير من الأحيان عنصرًا يمكن الاستغناء عنه أو تقليصه إلى الحد الأدنى.

إستراتيجية البناء

تنكشف بنية هذه الحرب الحديثة (آخر 15 عامًا) بوصفها منظومة متعددة الطبقات، تبدأ من الفضاء حيث تؤمّن الأقمار الصناعية الاتصال والرصد اللحظي، وتمر عبر طبقات تحليل البيانات التي تعالج كميات هائلة من المعلومات لتحديد الأنماط والسلوكيات، وصولًا إلى غرف التحكم التي قد تكون على بعد آلاف الكيلومترات من موقع الضربة. يجلس المشغّل أمام واجهة رقمية تُحوّل الواقع والإحداثيات إلى إشارات وصور حرارية ونقاط متحركة، وتنتهي عند الطائرة المسيّرة نفسها التي تحمل القدرة على المراقبة والقتل في آن واحد، ما يجعل الحرب شبكة ممتدة لا مركز لها، تتجاوز الحدود الجغرافية والسيادية. تحوّل هذه الآلية العالم إلى فضاء قابل للرصد والاستهداف، وهو ما يظهر بوضوح في حالة الحرب الروسية-الأوكرانية التي تمثل نموذج الحرب الشبكية المفتوحة منخفضة التكلفة، وحالة الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية ذات الكثافة العالية، والحالة الإسرائيلية التي تمثل نموذج الحرب عالية الكثافة المعلوماتية المدعومة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

في أوكرانيا، تتجلى الطائرات المسيّرة بوصفها أداة لإعادة تشكيل اقتصاد الحرب ذاته، حيث أدى الاستخدام المكثف لطائرات FPV الانتحارية الصغيرة إلى تحويل ساحة المعركة إلى مختبر إنتاج مستمر، تنتج فيه الورش المدنية والجامعات والشركات الناشئة عشرات الآلاف من الطائرات شهريًا، مع تقديرات تشير إلى أن كييف سعت خلال عام 2024 إلى إنتاج ما يقارب مليون طائرة مسيّرة بمختلف الفئات، وهو رقم يعكس انتقال الحرب من نموذج صناعي مركزي إلى نموذج إنتاج موزع قائم على الابتكار السريع والتكلفة المنخفضة. يمكن لطائرة لا يتجاوز سعرها بضع مئات من الدولارات أن تدمر دبابة أو مركبة مدرعة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، ما يعيد صياغة معادلة الردع والتكلفة، ويحوّل الحرب إلى لعبة استنزاف تعتمد على الكثافة والمرونة أكثر من اعتمادها على التفوق النوعي التقليدي، كما يدفع نحو ظهور تكتيكات الأسراب والتشويش والاختراق المستمر للدفاعات، في سياق تتآكل فيه الفواصل بين العسكري والمدني، وبين المصنع والجبهة؛ وهذا ما دفع بعض دول الخليج العربي إلى تفعيل اتفاقيات دفاعية مع أوكرانيا على اعتبارها ذات خبرة في مجال العمل الدفاعي والهجومي باستخدام الدرونز.

تعكس كثافة الهجمات بالطائرات المسيّرة الإيرانية على دول الخليج العربي خلال الأشهر الأخيرة انتقالًا واضحًا نحو نمط هجومي يقوم على الإغراق منخفض الكلفة عالي الأثر، حيث استُخدمت مسيّرات مثل شاهد-136 الانتحارية، وشاهد-131 الأخف، إضافة إلى مهاجر-6 متعددة المهام، ضمن موجات متتابعة تستهدف منشآت حيوية ومدنية في آن واحد، كالبنية التحتية للطاقة والموانئ والمطارات، ما يكشف طبيعة هذا الهجوم بوصفه فعلًا انتقاميًا موجّهًا لإحداث أثر اقتصادي ونفسي واسع، وليس مجرد عملية عسكرية تقليدية، إذ تُقدَّر كلفة الطائرة الواحدة من شاهد-136 بما يتراوح بين 20 إلى 50 ألف دولار تقريبًا، مقابل صواريخ اعتراضية قد تصل كلفتها إلى ملايين الدولارات. تخلق هذه الهجمات فجوة استنزاف واضحة تدفع نحو إنهاك الدفاعات، وتحوّل الهجوم إلى استراتيجية ضغط مستمر تعتمد على الكثافة وتكرار الضربات، وتُظهر كيف تُستخدم هذه المسيّرات كأداة لإعادة توجيه الصراع نحو استهداف العمق المدني والاقتصادي، بما يعيد تعريف مفهوم الردع عبر نقل المعركة من الجبهات العسكرية إلى قلب الحياة اليومية.

في المقابل، تقدم الحالة الإسرائيلية نموذجًا مختلفًا يقوم على تكثيف المعرفة والسيطرة عبر الدمج بين الطائرات المسيّرة ومنظومات الاستخبارات والذكاء الاصطناعي، حيث تُستخدم طائرات مثل هيرمز وهيرون ضمن شبكة مراقبة متواصلة فوق غزة، وتُدمج بيانات المراقبة مع قواعد معلومات واسعة لتوليد قوائم أهداف بشكل شبه آلي، في سياق تحدثت فيه تقارير متعددة عن أنظمة دعم قرار تقوم بترشيح أهداف بناءً على تحليل الأنماط والسلوكيات، ما يجعل الاستهداف عملية حسابية بقدر ما هو قرار عسكري. يحوّل هذا السلوك العسكري الضربة من فعل ميداني إلى نتيجة لسلسلة من المعالجات الرقمية، وهو ما يعكس انتقالًا نحو نمط من الحرب يمكن وصفه بالحرب الخوارزمية، حيث لا يُلغى الإنسان بالكامل من دائرة القرار، لكنه يصبح جزءًا من منظومة أكبر تحدد له إطار الرؤية والاختيار، وتعيد تعريف المسؤولية الأخلاقية بوصفها مسؤولية موزعة بين الإنسان والآلة.

تقليل المخاطر

ضمن هذا التحول، تُطرح الطائرات المسيّرة بوصفها أداة تحقق دقة أعلى وتقلل الخسائر في صفوف الجنود، وهو ما يُستخدم لتبريرها أخلاقيًا ضمن إطار نظرية الحرب العادلة، خاصة فيما يتعلق بمبدأي التمييز والتناسب، حيث يُفترض أن القدرة على المراقبة المستمرة والاستهداف الدقيق تقلل من الأضرار الجانبية مقارنة بالقصف التقليدي أو القصف العشوائي، إلا أن هذه الحجة تعتمد على افتراض أن البيانات التي تُبنى عليها الضربات دقيقة وموثوقة، وهو افتراض يتعرض للاهتزاز في حالات عديدة، خاصة في البيئات المعقدة ذات الكثافة السكانية العالية كما في الضاحية الجنوبية في بيروت وفي قطاع غزة في فلسطين، حيث يصبح التمييز بين المقاتل وغير المقاتل مسألة احتمالية أكثر منها يقينية، وحيث يتحول الخطأ الاستخباراتي إلى ضربة قاتلة لا يمكن التراجع عنها، ما يضعف الادعاء بأن الدقة التقنية تترجم بالضرورة إلى دقة أخلاقية.

المعضلة الأخلاقية

تتعمق الإشكالية الأخلاقية عندما نضع هذه التحولات ضمن إطار نظرية الحرب العادلة، إذ يؤدي انخفاض كلفة استخدام القوة إلى تآكل عتبة قرار الحرب نفسها، حيث يصبح اللجوء إلى الضربات أسهل سياسيًا وأقل تكلفة داخليًا، ما يفتح المجال أمام نمط من العنف المستمر منخفض الحدة الذي لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة ولا ينخفض إلى مستوى السلم؛ ويستقر في منطقة رمادية بينهما. يقوّض هذا النشاط مفهوم الحق في اللجوء إلى الحرب الذي يفترض وجود لحظة قرار واضحة للدخول في الحرب، كما يعيد طرح إشكاليات قواعد السلوك في الحرب في سياق تصبح فيه المسؤولية غير واضحة نتيجة توزيع الفعل القتالي بين مشغّلين ومحللين وقادة ومبرمجين، بحيث يصعب تحديد من يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الضربة.

على مستوى أبعد، يتحوّل الجدل الأخلاقي حول حرب الطائرات المسيّرة إلى مساءلة عميقة لطبيعة الفعل القتالي ذاته، حيث تعيد هذه الحرب تشكيل العلاقة بين الفاعل والهدف، وتفكك الروابط التي كانت تمنح الاشتباك بعدًا إنسانيًا قائمًا على الحضور والمواجهة والتوازن، وتنتقل بالحرب من فضاء الاحتكاك المباشر إلى فضاء السيطرة التقنية التي تُدار عبر الشاشات والبيانات. هنا تتراجع المسافة الأخلاقية التي كانت تفصل بين القرار والقتل، ويصبح الفعل العسكري امتدادًا لنظام معلوماتي أكثر منه مواجهة بين أجساد، ما يدفع إلى إعادة التفكير في الأسس التي قامت عليها نظريات الحرب العادلة، خاصة مع تحوّل القتل إلى عملية تُنفّذ عن بُعد ضمن منظومة حسابية دقيقة.

تتجسد هذه التحولات في مشهد الشاب اللبناني الجالس تحت شجرة في جنوب لبنان قبل أن تستهدفه طائرة مسيّرة بضربة مباشرة، حيث تظهر اللحظة الأخيرة كإدراك مفاجئ لحضور الموت القادم من السماء، فيغطي وجهه بيديه في حركة تختصر هشاشة الجسد البشري أمام آلة، ويتحوّل المكان إلى امتداد لساحة إلكترونية، ويظهر القتل كفعل صامت يُنفّذ من خارج المكان نفسه. يمنح هذا المشهد دلالة تتجاوز الحدث ليعكس طبيعة العنف في زمن الدرونز بوصفه عنفًا منفصلًا عن المواجهة، وقرارًا بالموت يتشكّل في مكان آخر ثم يُسقط أثره على الجسد في لحظة واحدة.

ينكشف في هذا السياق انهيار العلاقة التقليدية بين الخصوم، حيث يغيب الاشتباك بوصفه لحظة لقاء بين طرفين، ويتلاشى تبادل الخطر الذي كان يمنح الفعل القتالي نوعًا من التماثل، وتتحول العلاقة إلى خط رؤية أحادي الاتجاه تربط بين عين تقنية في السماء وجسد مكشوف على الأرض. ليظهر هنا الخصم داخل النظام التقني كإحداثية أو نمط حركة أو توقيع سلوكي، وتختفي قصته وسياقه وتفاصيل حياته، ما يعيد تشكيل إدراكه من إنسان إلى هدف، ويحوّل الفضاء اليومي بكل عناصره البسيطة من شجرة وطريق ومقعد إلى بيئة قابلة للرصد والاستهداف ضمن تسلسل زمني قصير يقوم على الرصد، ثم الانتقاء، ثم الإبادة.

يتعمق هذا التحول مع انتقال القرار العسكري إلى بيئة رقمية تعتمد على تحليل البيانات، حيث تتحدد الأهداف بناءً على أنماط وسلوكيات تُترجم إلى مؤشرات داخل منظومة خوارزمية، وتصبح مفاهيم التمييز والتناسب جزءًا من عملية حسابية، ما يعيد صياغة الأخلاق ضمن منطق تقني يقيّم الاحتمالات ويوازن بين المخاطر، ويضعف حضور الاعتراف الإنساني الذي يقوم على رؤية الآخر بوصفه كائنًا له حياة وسياق، فتتحول العلاقة من إدراك إنساني مباشر إلى قراءة رقمية، ومن مواجهة بين ذوات إلى تفاعل بين نظام معلوماتي وهدف محدد ضمن شروط مسبقة.

يتصل بذلك غياب عنصر المخاطرة الذي كان يشكّل أحد أبعاد الفعل القتالي، حيث يتراجع التعرض المتبادل للخطر، ويظهر القتل كفعل أحادي الاتجاه تمارسه قوة تتموضع خارج نطاق التهديد المباشر، ما يعيد تشكيل معنى القوة بوصفها قدرة على التحكم الكامل في الزمن والمكان دون انكشاف. ويمنح القرار العسكري مرونة أكبر في الاستخدام، ويؤدي إلى توسيع مجال العمليات ضمن نمط من العنف منخفض الكلفة من حيث الخسائر البشرية لدى الفاعل، ويجعل اللجوء إلى القوة خيارًا أكثر قابلية للتكرار ضمن سياقات متعددة.

يتصل بذلك نقاش أعمق يتعلق بطبيعة القتل في الحرب، حيث تقوم الأخلاق التقليدية للحرب جزئيًا على فكرة التعرض المتبادل للخطر، أي أن المقاتل الذي يقتل يعرّض نفسه أيضًا لاحتمال القتل، وهو ما يمنح الفعل نوعًا من التماثل الأخلاقي؛ بينما تقوّض الطائرات المسيّرة هذا التماثل عبر تمكين طرف من ممارسة العنف دون التعرض لخطر مباشر، ما يثير سؤالًا حول شرعية القتل في غياب المخاطرة، وحول ما إذا كانت الحرب تفقد أحد شروطها الأخلاقية الأساسية عندما تتحول إلى فعل أحادي الاتجاه. كما يطرح مسألة نزع الطابع الإنساني عن العدو، حيث يُختزل إلى هدف رقمي يظهر على شاشة، ما يقلل من إدراك إنسانيته، ويحوّل القتل إلى إجراء تقني يُنفّذ ضمن سلسلة عمليات محسوبة.

أبعد من البيانات والإحداثيات

في الوقت ذاته، تمتد آثار هذه الحرب إلى المجال النفسي والاجتماعي، حيث لا تقتصر الطائرات المسيّرة على تنفيذ الضربات، بل تمارس حضورًا دائمًا في السماء، كما في غزة والضاحية الجنوبية في بيروت وفي استهدافات إيران لدول الخليج العربية، ما يخلق حالة من القلق المستمر ويحوّل الحياة اليومية إلى فضاء مراقَب، بحيث يصبح المدنيون جزءًا من بيئة حرب دائمة حتى في غياب الاشتباك المباشر، وهو ما يعمّق تآكل الحدود بين الحرب والسلم، ويحوّل العنف من حدث استثنائي إلى حالة مستمرة منخفضة الكثافة، تُدار عبر دورات من الرصد والاستهداف والضرب، دون إعلان واضح للبداية أو النهاية.

لا تمثل الطائرات المسيّرة حلًا لمعضلات الحرب بقدر ما تمثل إعادة توزيع لها، حيث تُنقل المخاطرة بعيدًا عن الفاعل البشري المستخدم وتتركّز على الهدف، وتتحول الحرب من مواجهة إنسانية إلى عملية تقنية، وتُستبدل الأخلاق المباشرة للعنف بمنطق حسابي يعتمد على البيانات والاحتمالات، وهو ما يطرح تحديًا عميقًا أمام التفكير الأخلاقي والقانوني، لأن المسألة هنا ليست مرتبطة فقط بإمكانية تبرير الحرب، وإنما بقدرة هذه الحرب الجديدة على البقاء ضمن إطار يمكن فهمه أخلاقيًا، في عالم يتزايد فيه حضور الآلة داخل قرار القتل، ويتراجع فيه حضور الإنسان بوصفه الفاعل والهدف في آن واحد.