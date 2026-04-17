موجز أنباء العالم الجمعة: إيران تعيد فتح مضيق هرمز ومساع لوضع حد نهائي للحرب

أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز بعد ساعات على بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان، فيما تبذل مساع لوضع حد نهائي للحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المفاوضات مع إسرائيل "دقيقة ومفصلية"، وذلك في تصريحات الجمعة غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لوقف إطلاق النار في البلاد، وأنه سيدعو عون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للقاء في البيت الأبيض.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ العمليات العسكرية ضد حزب الله "لم تنتهِ بعد"، محذرا سكان جنوب لبنان العائدين من أنهم سينزحون مجددا إذا تجدد القتال.

من جانبه، أعلن حزب الله أن أيدي عناصره ستبقى "على الزناد" في حال خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منتصف ليل الخميس - الجمعة على أن يستمر لعشرة أيام.

وبدأ سكان جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، بالعودة إلى منازلهم التي دمّرتها الحرب.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعرب عن قلقه من أن "يُهدّد استمرار العمليات العسكرية" وقف إطلاق النار.

ورحبت روسيا بالاتفاق، آملة أن يمهد الطريق أمام اتفاق طويل الأمد بين إسرائيل ولبنان.

إيران

أعلن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز "بالكامل" للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وغادرت ثلاث ناقلات نفط إيرانية الخليج الأربعاء عبر مضيق هرمز محملة بخمسة ملايين برميل من النفط، هي الأولى منذ بدء الحصار الأميركي لموانئ الجمهورية الإسلامية، وفق ما أفادت شركة البيانات البحرية "كيبلر".

وعبرت ناقلة نفط كورية جنوبية البحر الأحمر للمرة الأولى منذ إغلاق مضيق هرمز عمليا عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، حسبما أعلنت سيول.

ويناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في باريس مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق هرمز فور ترسيخ وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

تركيا

تستضيف تركيا منتدى دبلوماسيا يحضره وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر، في وقت تكثّف إسلام آباد جهود الوساطة بين طهران وواشنطن لوضع حد نهائي للحرب.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال جلسة حوارية في المنتدى، إن بلاده قد تنخرط في مفاوضات مع إسرائيل بشأن الجولان المحتل، في حال أبرم الطرفان اتفاقا أمنيا يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق توغلت إليها بعد إطاحة النظام السابق.

زيارة البابا للكاميرون

يترأس البابا لاوون الرابع عشر قداسا في دوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون، في أبرز محطات جولته التي تميّزت بدعواته إلى السلام وجدال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بريطانيا

دعت عدة أحزاب بريطانية معارِضة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى الاستقالة، عقب تقارير جديدة بشأن تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

إلى ذلك، وُجّهت اتهامات إلى ثلاثة بريطانيين على خلفية محاولة إضرام النار في مكاتب قناة "إيران إنترناشيونال" التلفزيونية الناطقة بالفارسية في لندن والمعارضة لسلطات الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أعلنت الشرطة.

كوريا الجنوبية

يُظهر اقتصاد سيول مؤشرات إلى التعافي بالتزامن مع تعزيز البلاد علاقاتها مع روسيا والصين، بحسب ما ذكر تقرير لوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية.

الفيليبين

قتلت قوات الأمن الفيليبينية عشرة مسلحين يشتبه في انتمائهم لجماعات إسلامية خلال عملية أمنية لتوقيفهم، حسبما أعلنت الشرطة.

الروهينغا

أعلنت الأمم المتحدة أن العام 2025 كان الأكثر دموية للاجئين الروهينغا الفارين بحرا، منبّهة إلى استمرار ارتفاع عدد الوفيات هذه السنة بعد غرق المئات مطلع نيسان/ أبريل.