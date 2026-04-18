إيران تعيد تشديد الرقابة على مضيق هرمز وتتهم واشنطن بالقرصنة

قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، اليوم السبت، إن بلاده أعادت فرض رقابة مشددة على حركة السفن في مضيق هرمز، متهمًا الولايات المتحدة بمواصلة "القرصنة" البحرية تحت غطاء ما سماه "الحصار".

وأوضح المتحدث أن الجمهورية الإسلامية وافقت، استنادًا إلى اتفاقات سابقة في المفاوضات، وبحسن نية، على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور بشكل منظم عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن "الأميركيين، بسجلهم الحافل بنقض الوعود، يواصلون ممارسة القرصنة تحت ستار ما يُسمى بالحصار"، معتبرًا أن هذا السلوك دفع إيران إلى تعديل ترتيباتها في المضيق.

وقال المتحدث إن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى وضعها السابق، وإن هذا الممر البحري الإستراتيجي يخضع الآن لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد أن الوضع في المضيق سيبقى خاضعًا لرقابة مشددة وعلى حاله السابق، ما لم تُنهِ الولايات المتحدة قيودها على حرية حركة السفن من وإلى إيران بشكل كامل.