البابا يواصل جولته الإفريقية ويصل إلى أنغولا

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى أنغولا وهي المحطة الثالثة في جولته الإفريقية، وعبر عن أسفه لاعتبار مواقف أدلى بها بمثابة رد على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

بدأ البابا لاوون الرابع عشر، السبت، المحطة الثالثة في جولته الإفريقية، إذ انتقل إلى أنغولا، الدولة الناطقة بالبرتغالية حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر رغم استغلالها احتياطيات نفطية هائلة منذ عقود.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعرب البابا للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته إلى أنغولا، عن أسفه لاعتبار مواقف أدلى بها خلال جولته الإفريقية بمثابة رد على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال "فُهم الأمر كأنني أحاول إحياء نقاش مع الرئيس، وهو أمر لا يصب في مصلحتي على الإطلاق".

وأضاف البابا "الخطاب الذي ألقيته في صلاة السلام قبل يومين (بشمال غرب الكاميرون) كُتب قبل أسبوعين، أي قبل وقت طويل" من انتقادات ترامب، في إشارة إلى قوله إن "العالم تدمّره حفنة من المتسلطين".

وكان البابا قد اختتم زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى الكاميرون بإقامة قداس في الهواء الطلق بمطار ياوندي السبت.

وحضر القداس 200 ألف شخص، بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين انتشروا في المناطق المحيطة، بحسب أرقام صادرة عن الفاتيكان.

وفي عظة ألقاها باللغة الفرنسية، شكر البابا الشعب الكاميروني وحثّ الحشود على التحلي بـ"الشجاعة لتغيير العادات والأنظمة" في بلد يحكمه بول بيا البالغ 93 عاما بقبضة حديد منذ العام 1982.

ووصل البابا إلى لواندا، عاصمة أنغولا قبيل الساعة الثالثة بعد الظهر (14:00 بتوقيت غرينتش) حيث استُقبل بحفاوة وبطلقات مدفعية. ويلقي خطابه الأول أمام السلطات بعد الظهر.

بعد يوحنا بولس الثاني (1978-2005) عام 1992 وبنديكتوس السادس عشر (2005-2013) عام 2009، سيصبح لاوون الرابع عشر ثالث بابا يزور هذا البلد الذي نال استقلاله من الحكم الاستعماري البرتغالي عام 1975.

انتُخب البابا لاوون الرابع عشر في أيار/ مايو 2025، واعتمد في الأشهر الأولى من حبريته مواقف أكثر تحفظا من سلفه الأرجنتيني البابا فرنسيس (2013-2025)، إلا أنه تخلى أخيرا عن تحفظه وتبنى أسلوبا أكثر حزما.

يُعرّف نحو 44% من سكان أنغولا، أي ما يُقارب 15 ملايين نسمة، أنفسهم بأنهم كاثوليك، وفق تعداد عام 2024 في هذه الدولة الواقعة جنوب القارة الإفريقية التي شهدت حربا أهلية اندلعت عقب الاستقلال واستمرت حتى 2002.

وقالت هيلينا ماريا ميغيل، وهي مديرة موارد بشرية تبلغ 40 عاما "الأمر أشبه بزيارة إلهية لنا، لذا لا يسعنا إلا أن نستقبله بأذرع مفتوحة. إفريقيا وأنغولا ممتنتان. إنه شعور عظيم لا أجد الكلمات لوصفه".

ذكاء اصطناعي وفساد

على الرغم من اعتماد اقتصادها المفرط على تقلبات أسعار النفط، والفساد المستشري الذي طال عائلة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس (1979-2017)، تواصل البلاد سياسة الاستثمار في البنية التحتية.

كما تستضيف أنغولا مشروع ممر لوبيتو الإقليمي الذي سُمّي على اسم ميناء أنغولي على ساحل المحيط الأطلسي، والذي تمرّ عبره المعادن المستخرجة من جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا المجاورتين، والمنقولة بالسكك الحديد، تمهيدا لشحنها.

وخلال زيارته للكاميرون، دافع البابا لاوون الرابع عشر عن مناهضة الظلم الاجتماعي، منددا بـ"أولئك الذين يواصلون، باسم الربح، الاستيلاء على القارة الإفريقية لاستغلالها ونهبها".

وأطلق البابا رسالة سلام في شمال غرب البلاد الناطق باللغة الإنجليزية والذي يشهد صراعا انفصاليا.

كما حذر الجمعة من استخدام الذكاء الاصطناعي لتأجيج "الاستقطاب والصراع والخوف والعنف"، وحض الشباب على "خدمة بلادهم" بدلا من الهجرة.

وفي أنغولا، تضم لواندا مطارا دوليا حديثا. وعلى امتداد الطريق الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا ويربط المطار بمركز المدينة، يمكن لسائقي السيارات أن يلمحوا، بين مناورات التجاوز الخطيرة، لوحات إعلانية ضخمة ترحّب بزيارة البابا.

"احتياجات الشباب"

تأتي زيارة البابا إلى أنغولا في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة بنغيلا الساحلية منذ أوائل نيسان/ أبريل، مخلفة نحو 50 قتيلا، وبعد أقل من عام على القمع الدامي لاحتجاجات ضد غلاء المعيشة أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل واعتقال المئات.

وقال أنطونيو ماسايدي، وهو عامل تركيب يبلغ 33 عاما "هناك معاناة كبيرة وفقر مدقع في أنغولا. آمل أن يرى البابا بنفسه احتياجات الشباب هنا".

الأحد، أي بعد يوم من وصوله إلى لواندا ولقائه الرئيس جواو لورينسو، من المقرر أن يُقيم البابا لاوون الرابع عشر قداسا ضخما في الهواء الطلق على مشارف العاصمة.

ثم يتوجه إلى قرية موكسيما التي تبعد حوالي 130 كيلومترا جنوب شرق لواندا، حيث أصبحت كنيسة تعود للقرن السادس عشر واحدا من أهم مواقع الحج في جنوب القارة الإفريقية.

ويتوجه البابا الإثنين إلى ساوريمو، التي تبعد أكثر من 800 كيلومتر من العاصمة، قبل أن يغادر البلاد في اليوم التالي.

ثم يتوجه رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1,4 مليار شخص حول العالم، جوا إلى غينيا الاستوائية، المحطة الأخيرة من جولة إفريقية يجتاز خلالها 18 ألف كيلومتر بدأها في الجزائر الإثنين.