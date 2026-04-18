الهند تستدعي السفير الإيراني احتجاجًا على إطلاق نار على سفينتين ترفعان علمها

منعت القوات الإيرانية سفينتين ترفعان علم الهند من عبور المضيق، وذلك بعد تراجعها عن تصريحها السابق بفتح المضيق كاملًا أمام حركة الملاحة حتى انتهاء الهدنة، إثر استمرار الولايات المتحدة بحصارها البحري لإيران.

استدعت وزارة الخارجية الهندية السفير الإيراني، السبت، لتقديم احتجاج على "حادثة إطلاق نار" شملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز.

تراجعت إيران، السبت، عن قرار إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة التجارية، خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الحرب، وذلك احتجاجًا على عدم رفع الحصار الأميركي عن موانئها.

وقالت الخارجية الهندية في بيان، إنها استدعت السفير وأبلغته "قلق الهند الشديد إزاء حادثة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق من اليوم، وشملت سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز".

كما حثّت نيودلهي طهران على "استئناف تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند عبر المضيق في أقرب وقت"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن المبعوث "تعهد بنقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية".

وأورد موقع التتبّع "تانكر تراكرز" على منصة "إكس"، أن "بحرية الحرس الثوري الإيراني أجبرت سفينتين هنديتين على العودة غربًا من مضيق هرمز"، مضيفًا أن إحداهما "ناقلة نفط عملاقة ترفع العلم الهندي وتحمل مليونَي برميل من النفط العراقي".

وكانت الهند، وهي ثاني أكبر مشترٍ لغاز البترول المُسال في العالم، قد تمكنت من تأمين مرور العديد من السفن التي ترفع علمها عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة.

ويُذكر أن الهند تستورد نحو 60% من احتياجاتها من غاز البترول المُسال، وتواجه أزمة في الغاز منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وجدير بالذكر أيضًا أن نيودلهي تملك علاقات وثيقة مع طهران، لكنها وسعت، في الآونة الأخيرة، تعاونها مع إسرائيل في مجالات الدفاع والزراعة والتكنولوجيا والأمن السيبراني.