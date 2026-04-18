تقرير: من الطاقة إلى المعادن.. اضطرابات هرمز توسّع رقعة الأزمة

يتصاعد الضغط على الأسواق العالمية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، في وقت لم تعد فيه تداعيات الأزمة مقتصرة على النفط والغاز، بل امتدت إلى المواد الخام الإستراتيجية، ما ينذر بتحولها إلى نمط جديد من "حروب التجارة" المرتبطة بسلاسل الإمداد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

سجّلت أسواق السلع، منذ اشتعال الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، ارتفاعات ملحوظة في أسعار المعادن الحيوية، التي تُعد مكوّنًا مركزيًا في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي عزّز المخاوف بشأن أمن الإمدادات، وزاد من هشاشة الأسواق العالمية.

إذ تدخل هذه المعادن في طيف واسع من الاستخدامات، بدءًا من بطاريات السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، ووصولًا إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، والأنظمة العسكرية المتطورة؛ ما يجعلها من الركائز المهمة في سلاسل الإنتاج العالمية.

مضيق هرمز شريان حيوي لإمدادات الكبريت

يُعد حمض الكبريتيك من أهم المواد الكيميائية الصناعية، نظرًا إلى دوره المحوري في فصل المعادن وتنقيتها، إلى جانب استخداماته الواسعة في التعدين والصناعات التحويلية.

ويحتل مضيق هرمز موقعًا حاسمًا في إمدادات الكبريت عالميًا، إذ تشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، "USGS"، إلى أن الخليج يوفّر نحو 24% من الإنتاج العالمي، البالغ 83.87 مليون طن متري.

ويمثّل المضيق ممرًا رئيسًا لتدفق الكبريت نحو مراكز المعالجة في آسيا، ما يزيد من تأثير أي اضطرابات فيه على الأسواق العالمية.

ومع اندلاع الأزمة، ارتفعت أسعار الكبريت بنسبة تراوحت بين 10 و15% في المرحلة الأولى، قبل أن تتسارع الزيادات مع ارتفاع تكاليف النقل، إذ قفز سعر الطن من نحو 500 دولار إلى ما يقارب 900 دولار في بعض الأسواق عند التسليم، ما يعكس تصاعد التكاليف.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط في سوق حمض الكبريتيك، مع بروز تأثيرات أوضح في دول مثل إندونيسيا، التي تنتج أكثر من 60% من معدن النيكل عالميًا.

وفي تطور لافت، برزت الصين كعامل حاسم في هذه الأزمة، إذ أفادت تقارير إعلامية دولية بأن بكين تستعد لوقف صادرات حمض الكبريتيك اعتبارًا من أيار/ مايو، في ظل اضطراب إمدادات الكبريت عبر مضيق هرمز.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة قد تؤثر بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج العالمية، بدءًا من مصانع النيكل في إندونيسيا، ومرورًا بعمليات النحاس في تشيلي وإفريقيا، ووصولًا إلى صناعة الأسمدة عالميًا.

كما يُتوقع أن يؤدي اعتماد إندونيسيا الكبير على واردات الكبريت من الخليج، بنسبة تصل إلى 75%، إلى تعطل أعمال الإنتاج في ظل صعوبة إيجاد مسارات بديلة للإمدادات على المدى القصير.

عنصر حاسم في صناعة البطاريات

يمثل حمض الكبريتيك حجر الأساس في عمليات إنتاج النيكل الحديثة، لا سيّما النيكل عالي النقاء المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية.

ويتطلب إنتاج كل طن من النيكل ما بين 8 و10 أطنان من الكبريت، في ظل الحاجة إلى درجات نقاء عالية، ما يحدّ من إمكانية استخدام مواد منخفضة الجودة أو معادٍ تدويرها، ويجعل اعتماد القطاع شبه كامل على الإمدادات الأولية.

ويرى خبراء أن القيود الصينية على التصدير، إلى جانب اضطراب الإمدادات عبر هرمز، تمثل عقبة رئيسة أمام طموحات إندونيسيا في التحول إلى مركز عالمي لصناعة البطاريات.

اضطرابات في سوق الألمنيوم

أمّا في قطاع الألمنيوم، فقد أسهمت الضغوط الإنتاجية في دول الخليج في زعزعة الأسواق، إذ تشير بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن المنطقة تمثّل نحو 9% من الإنتاج العالمي الأولي للألمنيوم خارج الصين.

ومع تقييد الشحنات، انعكس القلق في الأسواق على بيانات بورصة لندن للمعادن، إذ تم سحب أكثر من 150 ألف طن من المخزونات في خطوة مفاجئة، ما يشير إلى تأثير مباشر في قطاعات البناء والنقل والطاقة المتجددة.

ويؤكد خبراء أن المصانع ذات الاعتماد المحدود على تكامل المواد الخام، تبدو أكثر عرضة لتقلبات الإمدادات القادمة من الخليج.

أزمة الهيليوم تعود للواجهة

كما عادت أزمة إمدادات الهيليوم إلى الواجهة، في ظل تعطل سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع المشكلات الفنية في منشأة راس لفان في قطر، التي تؤمّن نحو ثلث الإمدادات العالمية، إلى جانب القيود المرتبطة بمضيق هرمز.

ويُستخدم الهيليوم في تطبيقات حيوية، من بينها تبريد الرقائق الإلكترونية عند درجات حرارة منخفضة جدًا، إضافة إلى تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في القطاع الصحي، ما يجعل أي نقص في إمداداته ذا تأثير مباشر في التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الطبية.

اهتزاز الثقة بسلاسل التوريد

وقال المحلل في أسواق المعادن والسلع ومؤسس شركة "ذا أوريغون غروب"، أنطوني ميليفسكي، إن الأزمة في الخليج، إلى جانب القيود الصينية، تسبّبت في خلل واضح في النظام العالمي.

وأوضح أن حمض الكبريتيك يُعد من أهم "المواد العاملة" في الصناعة، لدوره في تفكيك المعادن وتحفيز التفاعلات الكيميائية.

وأشار إلى أنه عنصر مركزي في عمليات الاستخلاص لمعادن مثل النحاس والنيكل والكوبالت واليورانيوم، ولا يمكن الاستغناء عنه اقتصاديًا في معالجة الخامات منخفضة الجودة.

وأضاف أن إندونيسيا تُعد من أكثر الدول عرضة لتداعيات نقص الكبريت، موضحًا أن أسعاره ارتفعت بنحو 70% مع تعطل المضيق، وأن بعض المصانع لا تملك سوى مخزون يكفي مدة شهر إلى شهرين، ما يهدد بتوقف الإنتاج سريعًا.

كما أشار إلى أن تأثير الأزمة امتد إلى تشيلي، أكبر منتج للنحاس في العالم، حيث تعتمد نحو 20% من عمليات الإنتاج على حمض الكبريتيك، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بنسبة 44% خلال شهر واحد.

وأكد ميليفسكي أن العالم يشهد تحولًا هيكليًا، مضيفًا "هذه الأزمة تذكّر بأن العالم لم يعد قادرًا على الاعتماد الكامل على سلاسل التوريد العالمية، خاصة مع مرور أكثر من 30% من إمدادات الهيليوم وكميات كبيرة من المواد الحيوية عبر مضيق هرمز".

تحذيرات من شلل صناعي

من جهته، حذّر رئيس جمعية عمال المناجم في تركيا، محمد يلماز، من أن أي اضطراب في إمدادات مواد مثل الكبريت وخام الحديد والغرافيت عبر مضيق هرمز قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج في قطاعات تمتد من الزراعة إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح أن الأزمة الحالية تجاوزت مفهوم أمن الطاقة، لتتحول إلى أزمة متعددة الأبعاد في المواد الخام تمسّ جميع مراحل الإنتاج الصناعي.

وأضاف أن مواد مثل الألمنيوم والغرافيت والكبريت لم تعد مجرد مدخلات عادية، بل أصبحت عناصر حاسمة في التحول الأخضر والأمن الغذائي، ما يجعل تقلب أسعارها مؤثرًا مباشرًا في اقتصادات الدول.

وأشار إلى بيانات "إس آند بي غلوبال"، التي تفيد بأن التطورات في مضيق هرمز رفعت تكاليف التعدين عالميًا بنسبة 11.3%، مدفوعة بارتفاع تكاليف الشحن والوقود.