شركات طيران تتخوف من تقنين وقود الطائرات إثر تداعيات الحرب على إيران

تشير التقديرات إلى أنه بحلول نهاية أيار/ مايو المقبل قد يتم إلغاء بعض الرحلات في أوروبا بسبب نقص الوقود طائرات وهو ما يحدث في آسيا، ودعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى وضع "خطط منسقة جيدا" نتيجة تداعيات الحرب.

دعا رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ويلي والش، الجمعة، الجهات المعنية إلى وضع "خطط منسّقة جيدا" تحسّبا لاحتمال تقنين وقود الطائرات بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران.

وقال والش إن تقييم وكالة الطاقة الدولية الذي يفيد بأن وقود الطائرات في أوروبا قد يبدأ بالنفاد خلال ستة أسابيع، يثير "القلق".

وأضاف في بيان "تفيد تقديراتنا أيضا بأنه بحلول نهاية أيار/ مايو قد نشهد إلغاء بعض الرحلات في أوروبا بسبب نقص وقود الطائرات. هذا الأمر يحدث بالفعل في أنحاء من آسيا".

ونجم النقص المتوقع في وقود الطيران عن إغلاق إيران عمليا مضيق هرمز منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها في نهاية شباط/ فبراير، والتي اتسّعت نطاقها إلى أنحاء الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، أن بلاده بصدد إعادة فتح المضيق أمام الحركة التجارية، إلا أن ذلك لم يبدد هواجس شركات الشحن.

وقال وولش في بيانه الصادر قبل الإعلان الإيراني، إنه إذا حدثت حالات نقص في وقود الطائرات "فمن المهم أن تكون لدى السلطات خطط معلنة بوضوح ومنسّقة جيدا تحسّبا لاحتمال اللجوء إلى التقنين".

وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن في تصريح لصحيفة "فاينانشل تايمز"، إن خطر نقص الوقود يعني أنه قد يتم إلغاء رحلات جوية قريبا.

واقترح أن تتقاسم دول الاتحاد الأوروبي وقود الطائرات للتخفيف من وطأة التداعيات في حال طال أمد الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونن في تصريح لصحافيين إنه ليس هناك حاليا "أي دلائل على وجود نقص منهجي في الوقود من شأنه أن يفضي إلى إلغاء واسع النطاق للرحلات الجوية".