طهران تنفي تصريحات ترامب بشأن نقل اليورانيوم

المتحدث باسم الخارجية: اليورانيوم يُعدّ بالنسبة لإيران "مقدسًا كأرضها" و"لن يتم نقله إلى أي مكان آخر تحت أي ظرف".

نفت طهران تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن نقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح خلال برنامج تلفزيوني، مساء الجمعة، قال فيه إن بلاده ترفض الادعاءات المتعلقة بنقل اليورانيوم المخصب، ووصفه بأنه يُعدّ بالنسبة لإيران "مقدسًا كأرضها"، و"لن يتم نقله إلى أي مكان آخر تحت أي ظرف".

وبحسب بقائي، لم تُعرض مسألة نقل اليورانيوم على جدول أعمال المفاوضات، ولم تُقدَّم من قبل بلاده كخيار مطروح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب، بأن إيران "توصلت إلى اتفاق بشأن كل القضايا"، وأنها ستتعاون مع الولايات المتحدة لإخراج اليورانيوم المخصب من البلاد.