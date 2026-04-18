إيران: "هرمز تحت سيطرتنا الكاملة".. ترامب: "أخبار جيّدة ستسمعون عنها".. تهديد باستئناف القتال

أوضح الجيش، في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن منير التقى خلال زيارته عددا من كبار القادة الإيرانيين.

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، أن قائد الجيش، عاصم منير، أنهى زيارة استمرت 3 أيام إلى طهران، التقى خلالها كبار المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح الجيش، في بيان أصدره قبل محادثات مرتقبة بين طهران وواشنطن في إسلام آباد خلال الأيام المقبلة، أن منير التقى خلال زيارته عددا من كبار القادة الإيرانيين.

وأشار البيان إلى أن هذه اللقاءات تعكس "عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية... وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، إن الوضع المعلن في مضيق هرمز مؤقت، وإن إيران ستعيد الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه سابقًا في حال ممارسة أي ضغوط على لبنان.

وأضاف أن مضيق هرمز تحت السيطرة الكاملة لإيران، مؤكدًا حظر مرور السفن العسكرية أو السفن التابعة لما وصفها بالقوات المعادية عبر هذا الممر المائي.

وأشار المتحدث إلى أنه لن يُسمح بأي حركة مرور في مضيق هرمز إلا في إطار وقف إطلاق نار مؤقت، وبموافقة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي الشأن الإقليمي والدولي، اعتبر المتحدث أن الولايات المتحدة فشلت في إسقاط النظام في إيران، وفشلت في إيجاد فجوة بين الدولة والشعب، وكذلك في تشكيل تحالف عالمي ضد طهران.

وقال إن جزءًا من القدرات الجيواستراتيجية لإيران، من باب المندب إلى مناطق أخرى، لم يُستخدم بعد. وحذّر المتحدث من أن الحرب لم تنته بعد، مؤكدًا أن إيران سترد إذا لجأ ما وصفه بالعدو إلى المخادعة في المسار الدبلوماسي.

ترامب يتحدث عن "أخبار جيدة" مع إيران... ويهدد بإنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القصف

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن هناك "أخبارًا جيدة" بشأن إيران، لكنه رفض كشف تفاصيلها، موضحًا أن الأمور "تسير على ما يرام" في الشرق الأوسط مع إيران.

وأوضح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة أنه "تلقينا أخبارًا جيدة منذ عشرين دقيقة، ويبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران". ولدى سؤاله عن ماهية هذه الأخبار، أجاب: "ستسمعون عنها. أعتقد أنها خطوة ضرورية ومنطقية، وأعتقد أنها ستحدث. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أنه سيحدث".

ورغم ذلك، لوّح ترامب بإنهاء وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء. وقال: "قد لا أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجددًا".

وفي خطاب ألقاه ليل الجمعة أمام حركة "نقطة تحول الولايات المتحدة" المحافظة في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، قال ترامب إن الاتفاق الجاري التفاوض عليه لإنهاء الحرب في إيران لن يشمل دفع أي أموال، مشيرًا إلى أن العملية تسير "على ما يرام".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستتسلم غبارًا نوويًا (اليورانيوم المخصب) من إيران، وشدّد على أن طهران "لن تمتلك أبدًا سلاحًا نوويًا".

وأكد ترامب أنه لا يعتقد بوجود خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، لافتًا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في مطلع الأسبوع.

وادعى ترامب أنه حقق إنجازًا غير مسبوق بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وقال إنه أمر لم يتحقق على مدار 78 عامًا، على حد تعبيره.

وكان قد قال مسؤول إيراني كبير، الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، مضيفا أن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار". فيما نقلت شبكة "سي بي إس" عن مصادر لم تسمها، قولها إنه "لم يحدد موعد نهائي للجولة الثانية من المفاوضات مع إيران، ومن الممكن استئنافها الإثنين".

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه "لم يجر التوصل إلى اتفاق بشأن تفاصيل القضايا النووية"، وإن الأمر يتطلب مفاوضات جادة لتجاوز الخلافات؛ بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة بجهود وساطة من باكستان، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار "لإفساح المجال أمام مزيد من المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب".

وتابع "في المقابل، ستقدم إيران تطمينات للمجتمع الدولي بشأن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي"، مضيفا أن أي "رواية أخرى عن المحادثات الجارية تمثل تحريفا للواقع".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض"، مضيفا أن "التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبلاد أمر بالغ الأهمية في المفاوضات".

ومن جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعمل مع إيران لانتشال اليورانيوم المخصب المدفون وإرساله إلى واشنطن.

وأضاف ترامب خلال مقابلة عبر الهاتف "سنعمل على ذلك معا. سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة وسنبدأ الحفر باستخدام آليات ضخمة... وسنجلبه إلى الولايات المتحدة".

وقال إنه سيحدث "قريبا جدا" الحصول على ​ما يعتقد أنه متبق بعد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل ​لمنشآت نووية إيرانية في حزيران/ يونيو 2025، ⁠وهو ما يشير إليه ترامب باسم "الغبار النووي".