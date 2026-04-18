قمة دولية في برشلونة لقوى اليسار "دفاعا عن الديمقراطية"

قادة يسار من أوروبا وأميركا اللاتينية وإفريقيا يجتمعون في برشلونة، السبت، في منتدى "دفاعا عن الديمقراطية" برئاسة بيدرو سانشيز، بالتزامن مع تجمع لليمين المتطرف الأوروبي في ميلانو.

يجتمع قادة دوليون من قوى اليسار في برشلونة، السبت، بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، من أجل "حماية وتعزيز" الديمقراطية، في منتدى يُقام في اليوم عينه لتجمّع قيادات أوروبية من اليمين المتطرف في ميلانو الإيطالية.

ويشارك أيضا في هذا المنتدى، الذي يحمل عنوان "دفاعا عن الديمقراطية"، وهو الرابع من نوعه، رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورؤساء دول جنوب إفريقيا، وكولومبيا، وأوروغواي، وأيرلندا.

ومن بين المشاركين في القمة، الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، التي يرتدي حضورها إلى كاتالونيا رمزية بالغة، إذ يأتي بعد أسابيع قليلة من اعتراف الملك الإسباني فيليبي السادس، للمرة الأولى، بـ"انتهاكات عدة" ارتكبها الإسبان خلال غزوهم الأميركتين في القرن السادس عشر، في قضية تُشكّل مصدر توتر بين مدريد والمكسيك منذ أشهر.

وعند وصولها إلى الاجتماع، أكدت شينباوم، التي تزور إسبانيا للمرة الأولى منذ تنصيبها في تشرين الأول/أكتوبر 2024، للصحافيين، أنه لا "أزمة دبلوماسية" بين بلادها وإسبانيا، وأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة قط.

إصلاح الأمم المتحدة

وقالت شينباوم، في افتتاح القمة: "أنتمي إلى شعبٍ يُدرك أصوله في ثقافات السكان الأصليين العظيمة، تلك التي أُسكتت، واستُعبدت، ونُهبت، لكنها لم تُهزم قط، لأنّ هناك ذكريات لا تُقهر وجذورا لا تُقتلع"، لافتة إلى أنها ترغب في اقتراح إعلان "ضد التدخل العسكري في كوبا".

وفي افتتاح الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، أحد أشد معارضي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في أوروبا، عن دعمه لإصلاح الأمم المتحدة.

وقال: "نعتقد أن الوقت قد حان لتجديد الأمم المتحدة وإصلاحها، ولمَ لا؟ بالطبع، بقيادة امرأة. إنها ليست مسألة عدالة فحسب، بل مسألة مصداقية أيضا".

وأكد الرئيس البرازيلي لويز إينياسيو لولا دا سيلفا، من جانبه، أنه "من غير الممكن اعتبار الديموقراطية كأنها أمر مفروغ منه"، واصفا القمة بأنها اجتماع "لمجموعة من الدول المستعدة لبذل كل ما يلزم لحماية النظام الديمقراطي وتعزيزه".

وكما في بكين قبل أيام، دعا رئيس الوزراء الإسباني، الجمعة، إلى جانب الرئيس البرازيلي، إلى "تجديد" النظام الدولي المتعدد الأطراف و"تحسينه"، في مواجهة أولئك "الذين يعتبرونه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ميتا، أو يعملون على تقويض أسسه".

"قمة من أجل بديل"

وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، للصحافيين، السبت: "هذه قمة من أجل بديل في العالم، وليست ضد شيءٍ ما. إنها بمثابة منارة وسط الارتباك، والخطأ، والفوضى العالمية التي تُهدد البشرية جمعاء، ترسم خطّا يشير إلى وجهة الحياة، لا الموت".

وبالتزامن مع هذا التجمع، يُعقد منتدى "التعبئة التقدمية العالمية" في برشلونة، السبت أيضا. وإلى جانب القادة الدوليين أنفسهم، يشارك، منذ الجمعة، ممثلون للنقابات العمالية، وباحثون آخرون من أكثر من 40 دولة، ولا سيما تحت رعاية منظمة الأممية الاشتراكية، برئاسة بيدرو سانشيز.

ويتزامن هذا المؤتمر اليساري الدولي مع تجمعٍ لليمين المتطرف الأوروبي في ميلانو، من المتوقع أن يضم الفرنسي جوردان بارديلا والهولندي غيرت فيلدرز، وذلك بعد أسبوع من هزيمة القومي فيكتور أوربان في الانتخابات في المجر.