لقاء أميركي كوبي في هافانا يعيد الحراك الدبلوماسي

مسؤول بالخارجية الأميركية: "حث الوفد الأميركي كوبا على إجراء تغييرات كبيرة على اقتصادها وطريقة حكمها"

التقى وفد أميركي في الآونة الأخيرة بمسؤولين حكوميين كوبيين، في تحرك دبلوماسي جديد، على الرغم من تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتدخل وقول الزعيم الكوبي، هذا الأسبوع، إن بلاده مستعدة للقتال إذا حدث ذلك.

وبحسب تقرير لوكالة "الأسوشيتد"، اليوم السبت، "التقى مسؤول كبير في وزارة الخارجية (الأميركية) مع حفيد الزعيم الكوبي المتقاعد، راؤول كاسترو، الأسبوع الماضي، خلال الرحلة".

ولم يذكر المسؤول من الذي التقى من الولايات المتحدة مع راؤول جييرمو رودريجيز كاسترو، "الذي يعتقد أن جده يلعب دورا مؤثرًا في الحكومة الكوبية على الرغم من عدم توليه أي منصب رسمي"، يلفت تقرير الوكالة.

كما ونقل عن مسؤول أميركي ثان قوله إن وزير الخارجية، ماركو روبيو، لم يكن ضمن الوفد الذي زار هافانا.

يشار إلى أن مسؤولين أميركيين أفادوا، في وقت سابق، بأن روبيو، وهو ابن مهاجرين كوبيين وأحد الصقور المناهضين لكوبا منذ فترة طويلة، "التقى بكاسترو الأصغر في جزيرة سانت كيتس ونيفيس الكاريبية في فبراير/شباط".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إنه خلال "الجهود الدبلوماسية غير العادية التي بذلت الأسبوع الماضي"، والتي أوردها موقع "أكسيوس" في وقت سابق، "حث الوفد الأميركي كوبا على إجراء تغييرات كبيرة" على اقتصادها وطريقة حكمها لأن الولايات المتحدة "لن تسمح للدولة الجزيرة بأن تصبح تهديدًا للأمن القومي في المنطقة".