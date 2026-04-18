موجز أنباء العالم السبت: إعادة إغلاق مضيق هرمز يهدد استئناف المفاوضات بين إيران وأميركا

أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأميركي، وهاجمت سفنا حاولت عبوره، في وقت لم يحدد بعد موعد استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن وعدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

أعلنت إيران، السبت، استعادة "السيطرة الصارمة" على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي لموانئها، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.

وحذّر بيان نُسب للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، من أن البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد لإلحاق الهزيمة بالقوات الأميركية، وذلك وسط تصاعد التوتر بشأن المضيق.

وأفادت هيئة بريطانية للأمن البحري، بأن زوارق عسكرية إيرانية أطلقت النار على ناقلة في مضيق هرمز، بعد إعلان القوات المسلحة الإيرانية إعادة إغلاقه.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن الولايات المتحدة "لا يمكنها فرض إرادتها" ومحاصرة مضيق هرمز الإستراتيجي.

وقال إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب "يكثر من منشوراته" على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان ترامب الجمعة أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

كذلك، أعلن أنه لم يُحدد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والتي تتوسط فيها باكستان، عقب فشل الجولة الأولى.

من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري أن بلاده تبذل جهدا كبيرا إلى جانب باكستان للتوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران "خلال الأيام المقبلة".

واختتم رئيس وزراء باكستان شهباز شريف السبت زيارة لتركيا فيما غادر قائد جيشها عاصم منير طهران، في تحركين منفصلين يندرجان ضمن جهود إسلام آباد لإنهاء الحرب على إيران.

وأعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

لبنان

قُتل عسكري فرنسي وجُرح ثلاثة آخرون، السبت، في جنوب لبنان، في هجوم استهدف قوة "حفظ السلام"، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لافتا إلى أن "كل المؤشرات تفيد بأن المسؤولية تقع على حزب الله".

ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون استهداف الكتيبة الفرنسية في "يونيفيل" وتعهّد بملاحقة المتورطين.

وأعلن قصر الإليزيه، أن ماكرون طالب في اتّصال مع عون ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بـ"ضمان أمن" جنود قوة "يونيفيل" في لبنان.

من جهتها، دعت "يونيفيل" السلطات اللبنانية إلى فتح تحقيق يحدّد هوية المتورطين بالهجوم "المتعمّد" على عناصرها.

وقالت القوة الأممية، إن التقييم الأولي بشأن الهجوم يشير إلى أن إطلاق النار جاء من "جهات غير حكومية يُزعم أنها حزب الله"

وبحث عون وسلام السبت جهوزية لبنان للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وفق ما أوردت الرئاسة، تزامنا مع استمرار تدفق النازحين إلى جنوب البلاد، في اليوم الثاني من الهدنة.

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، أن حزبه غير معني بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، متهما الدولة اللبنانية بـ"الاستسلام والتخاذل"، وذلك غداة تأكيد عون العمل على "اتفاقات دائمة" مع تل أبيب، من دون تقديم أي تنازل.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام "خطا أصفر" فاصلا في جنوب لبنان على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، مدعيا أنه استهدف "مسلحين" حاولوا الاقتراب من قواته على طول هذا الخط.

وفي أنطاليا، اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة "لاحتلال مزيد من الأراضي".

الضفة

استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الذي ادعى أنه كان يحمل سكينا وتسلل إلى مستوطنة غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

برشلونة

يجتمع قادة دوليون من قوى اليسار في برشلونة بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أجل "حماية وتعزيز" الديمقراطية.

إيطاليا

ينظم اليمين المتطرف في أوروبا السبت تجمعا في ميلانو يضم قادة من أحزابه في مختلف أنحاء القارة رفضا للهجرة غير النظامية وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي، في أول تحرك من نوعه منذ هزيمة القومي فيكتور أوربان في الانتخابات بالمجر.

نيوزيلندا/ الصين

رفضت نيوزيلندا اتهامات بكين بأن طائراتها تنفذ أنشطة مراقبة عسكرية "تخريبية وغير مسؤولة" في المجال الجوي الصيني، مؤكدة أن مناوراتها تأتي في إطار جهود مدعومة من الأمم المتحدة لرصد تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

اليابان

أقرت اليابان صفقة لتزويد البحرية الأسترالية بأولى فرقاطات الشبح من أصل نحو 12 فرقاطة، في سياق تعزيز عسكري أوسع تنتهجه كانبيرا لزيادة قدراتها النارية بعيدة المدى وردع الصين.

زيارة البابا لأنغولا

يبدأ البابا لاوون الرابع عشر السبت المحطة الثالثة من جولته الإفريقية، إذ ينتقل إلى أنغولا، الدولة الناطقة بالبرتغالية حيث يعيش ثلث السكان تحت خط الفقر رغم استغلالها احتياطيات نفطية هائلة منذ عقود.