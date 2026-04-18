واشنطن تراجع موقفها وتمدد إعفاء النفط الروسي

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إعفاء من العقوبات لمدة شهر يسمح ببيع النفط الروسي الموجود عرض البحر، في تمديد لخطوة سابقة تهدف لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة.

يأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بعد يومين من إعلان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بأن واشنطن لن تمدد الإعفاء.

وتسمح هذه الخطوة بشراء النفط ومشتقاته التي تم تحميلها على أي سفينة اعتبارًا من الجمعة وحتى 16 أيار/مايو. ويمدد هذا القرار تخفيفًا سابقًا للعقوبات انتهت صلاحيته في 11 نيسان/أبريل.

يشار إلى أن بيسنت كان قد استبعد في حديث مع صحافيين، الأربعاء، مثل هذا التمديد، سواء بالنسبة للنفط الروسي أو الإيراني اللذين أعفيت بعض شحناتهما من العقوبات لتخفيف الصدمة التي أصابت الأسواق بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.