بريطانيا تعتزم تسريع التقارب مع الاتحاد الأوروبي في ظلّ تدهور العلاقة مع واشنطن وحرب إيران

تسعى بريطانيا إلى طرح تشريع جديد لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل توتر العلاقة مع الولايات المتحدة خلال رئاسة ترامب. ويهدف مشروع قانون "إعادة الضبط" إلى مواءمة القواعد الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز الشراكة التجارية والأمنية.

ستارمر مع ميرتس (ألمانيا) وماكرون (فرنسا) في مؤتمر ميونخ للأمن، شباط/ فبراير 2026 (Getty Images)

من المقرّر أن تعلن الحكومة البريطانية، الشهر المقبل، عن تشريع يهدف إلى التقارب مع الاتحاد الأوروبي، في ظلّ تدهور ما يسمى "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة بسبب الحرب في على إيران.

تكتسب جهود رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، زخمًا في ظلّ عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا سيّما في ما يتعلق بسيل الإهانات التي يوجّهها الأخير إلى الحليف التاريخي لأميركا.

قالت مديرة مركز الأبحاث "مجموعة السياسة الخارجية البريطانية"، إيفي أسبينال، "لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع الاتحاد الأوروبي، والأحداث في إيران توفّر فرصة لتسريع هذه العملية".

وفي ضوء المستجدّات السياسية، تُعدّ حكومة ستارمر مشروع قانون "إعادة الضبط"، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي مع تطوّرها، وهو أمر يسمى "المواءمة النشطة".

وأفاد مسؤول حكومي، طلب عدم كشف هويته، بأنّ الملك تشارلز الثالث سيُعلن عن التشريع في 13 أيار/ مايو، عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وفي السياق، فقد دعا ستارمر مرارًا إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق مع أوروبا منذ فوز حزبه العمالي في انتخابات عام 2024، وإطاحته بحزب المحافظين الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 الذي عُرف باسم "بريكست".

وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة، إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنّه "يعتقد أنّ الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم".

والاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من أنّ المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدّم الأكثر تضررًا من الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال المسؤول البريطاني "بالتأكيد جعلت إيران الأمر (يعني قانون "إعادة الضبط") أكثر أهمية للمستقبل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة".

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/ فبراير، ما أثار غضب ترامب، بالرغم من سماح لندن لاحقًا للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية "لغرض دفاعي محدود".

وتلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترامب المتكررة، تحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي بتعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيرًا في واشنطن.

وقبل أيام، هدّد ترامب في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "سكاي نيوز" بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حدّت من تأثير التعرّفات الجمركية الجديدة على بريطانيا.

وقال الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد "بريكست"، ديفيد هينيغ، "لا شك أنّ هناك زخمًا الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويعود ذلك جزئيًّا إلى سلوك ترامب غير الموثوق به".

وأضاف "تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أكثر صعوبة، فيما تبدو آفاق العمل مع الاتحاد الأوروبي أكثر إشراقًا".

ندم على "بريكست"

تأمل إدارة ستارمر في طرح التشريع بشأن التقارب مع الاتحاد الأوروبي في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعني أنّه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أُجري في حزيران/ يونيو 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبنّي قواعد الاتحاد الأوروبي، أحيانًا من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتّل المشكّل من 27 دولة.

وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي.

وفي الأثناء، تسعى بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضًا إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات، بشأن برنامج حول تنقّل الشباب في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في بروكسل، في أواخر حزيران/ يونيو أو مطلع تموز/ يوليو.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجددًا إلى السوق الموحدة أو العودة إلى حرية التنقل.

كما يطالبه الديمقراطيون الليبراليون، الحزب الثالث في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديموقراطي، كالوم ميلر، "يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات مع الشركاء الموثوق بهم، الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا".

لكنّ "بريكست" لا تزال قضية شائكة، وقد وصف حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنّه "خيانة" لنتيجة الاستفتاء.

غير أنّ الاستطلاعات تظهر بانتظام أنّ معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يأمل ستارمر في استغلاله.

ومن أسباب التقارب مع الاتحاد الأوروبي أيضًا، ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المال البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترامب الذي بدأ الحرب على إيران "بدون خطة واضحة لإنهائها".

وقالت أسبينال "عندما تتصدع العلاقة مع الولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي بين عامة الناس".