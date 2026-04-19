تقرير: انقطاع الإنترنت يكبّد روّاد الأعمال الإيرانيّين خسائر بملايين الدولارات

يعاني الشعب الإيرانيّ من أطول مدّة متواصلة بغير إنترنت فعّال بحسب "نتبلوكس"، وقد أفضى هذا الانقطاع إلى خسائر باهظة لروّاد الأعمال الذين لا يستطيعون العمل بغير اتّصال فعّال بالإنترنت.

اضطرت مهندسة التصاميم الداخلية، مهلا، التي تعيش في طهران، إلى "بيع مقتنيات ثمينة وذهب" لتسدّد رواتب موظّفيها، في ظلّ حجب الإنترنت في الجمهورية الإسلامية الذي يثقل كاهل روّاد الأعمال ويقوّض الاقتصاد.

وبالرغم من وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي دخل حيّز التنفيذ في 8 نيسان/ أبريل، ما زال ملايين الإيرانيين محرومين من الإنترنت.

إذ لا تعمل سوى شبكة الإنترنت الداخلية، وهي غير كافية لمزاولة أنشطة اعتيادية في بلد كان أصلًا يرزح تحت وطأة عقوبات دولية ثقيلة قبل اندلاع الحرب.

وأكّدت منظمة "نتبلوكس" المعنية بالأمن السيبراني، أنّ "الاتصال بالإنترنت يبقى ضعيفًا عند حوالى 2 % من المستويات الطبيعية"، وذلك بعد أن أحصت 50 يومًا من انقطاع الإنترنت، وهي فترة لم يسبق أن سجّلت في أيّ بلد آخر في العالم.

وتشتكي مهلا في ظلّ انقطاع الإنترنت المستمرّ من عدم قدرتها على استخدام "أدوات الذكاء الاصطناعي، وغوغل، وحتّى البريد الإلكتروني وفق الأصول".

وقد اعتادت أن تجني عائدات في فصل الشتاء، تسمح لها بتمويل جزء كبير من أعمالها السنوية.

وبحسب سيّدة الأعمال الخمسينية، فقد حُجب الإنترنت منذ بدأت الاحتجاجات التي هزّت البلد في كانون الثاني/ يناير، و"خصوصًا إبّان الحرب، الوضع غير مستقرّ"، ما جعلها تضطرّ إلى التخلّي عن موظّفيها، ولم تترك منهم سوى واحد.

خسائر بملايين الدولارات

وتلقي هذه القيود التي طال أمدها بظلال ثقيلة على أصحاب مشاريع الأعمال، إذ أصبح كثير من الإيرانيّين بلا عمل، وفي ذلك قالت مهلا، إنّه "لم يعد في وسع الكثيرين العمل. وهم يشعرون بالإنهاك والعجز ولا أمل في الآفاق"، مندّدة بـ"هؤلاء الذين يستغلّون الوضع لبيع شبكات خصوصية (VPN) زائفة والاحتيال على الناس".

وقال مهدي (49 عامًا) الذي يعمل محاسبًا في طهران، "كانت سوق العمل في وضع سيئ أصلًا، وقد تفاقم الوضع"، لافتًا إلى أنّه "لا بدّ من الدخول إلى الإنترنت لإيجاد فرص عمل، لكنّ الشبكة لا تعمل ولا تُحدَّث الفرص الشاغرة".

غير أنّ انقطاع الإنترنت ألحق بكلّ تأكيد "أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الرقمي"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان في إيران، "هرانا"، في منشور على "إكس" هذا الأسبوع.

وقدّر وزير الاتصالات، ستّار هاشمي، الأضرار بأكثر من 30 مليون دولارًا في اليوم.

وتحقّق موقع تقصّي الحقائق، "فاكت نامه"، من هذه الأرقام، ونشر مقتطفات من خطاب ألقاه رئيس لجنة اقتصاد المعرفة في غرفة التجارة الإيرانية، أفشين كولاهي، في 13 نيسان/ أبريل.

وأشار كولاهي إلى آثار مباشرة تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليون دولارًا في اليوم.

وقال "نفقد ما يوازي محطتَين للكهرباء متوسطتَي الحجم في يوم واحد. وتقع المسؤولية على عاتقنا".

شائعات

يدرك روّاد الأعمال في الخارج واقع الحال خير إدراك. ومن بينهم مريم (38 عامًا)، التي تملك شركة عبر الإنترنت مقرُّها في باريس، وتتعامل مع 3 موظّفين في طهران، كما تتعاون أيضًا مع حوالى 40 شخصًا في إطار مشاريع خاصة.

وقالت عن آثار انقطاع الإنترنت، "خلال الشهرين الأخيرين لم نتلقَّ سوى 10 طلبيات، من بينها 4 لا غير بعد وقف إطلاق النار"، في مقابل 4 إلى 5 طلبيات في اليوم في الأحوال العادية.

ولفتت إلى صعوبة الدخول إلى موقع الشركة وحساباتها على "تليغرام"، و"إنستغرام"، و"واتساب" في إيران.

وقالت "ليس في وسعي حتّى التواصل مع الموظّفين، فأنا لا أريد استخدام التطبيقات الداخلية الإيرانية لأسباب أمنية. وقد فقدت فعليًّا الاتصال بالأشخاص الذين أتعاون معهم منذ الأسبوع الأوّل من الحرب".

وبين الحين والآخر، تسري شائعات عن عودة وشيكة للإنترنت. لكن حتّى بعد احتجاجات كانون الثاني/ يناير، لم تعد الشبكة سوى جزئيًّا، قبل حجبها مجدّدًا بالكامل إبّان النزاع.

ولا يتوقّع أمير عودتها في المستقبل القريب. ويومًا بعد يوم، يتنامى سخط هذا الرجل الأربعيني من سلطات الجمهورية الإسلامية.

وقال "اليوم أيضًا قالوا إنّ الظروف غير مؤاتية لعودة الشبكة" لكنّهم "لا يقولون أبدًا إنّ هذا حقّنا، ويكتفون بالقول إنّ (الانقطاع) يضرّ بالاقتصاد".