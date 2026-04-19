قاليباف: تقدم دفاعي إيراني وتراجع أميركي دفع لوقف إطلاق النار

تستمر الخلافات بين الجانبين بشأن الملف النووي ومضيق هرمز رغم تقدم محدود في بعض الملفات، بينما صعّدت طهران بإجراءات ميدانية وإشارات إلى شروط جديدة، وسط تأكيدها عدم الثقة بالجانب الأميركي واستعدادها للرد على أي تطور.

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده حققت تقدما ملحوظا في قدرات الدفاع الجوي بين الحرب التي استمرت 12 يوما العام الماضي والتصعيد الأخير، معتبرا أن الولايات المتحدة طلبت وقف إطلاق النار بعد تفوق إيران ميدانيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف أن دونالد ترامب لم ينجح في تحقيق أهدافه المتمثلة في تغيير النظام أو تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأشار قاليباف إلى أن طهران أفشلت محاولات إدخال عناصر انفصالية عبر حدودها، مؤكدا أن قبول وقف إطلاق النار كان مؤقتا ويهدف إلى انتزاع مطالب إيرانية.

كما شدد على أن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة، محذرا من أن أي تصعيد جديد سيقابل برد عسكري، في ظل جاهزية القوات المسلحة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، أوضح أن هناك خلافات قائمة مع واشنطن بشأن الملف النووي ومضيق هرمز، رغم وجود مؤشرات على فهم متبادل أكثر واقعية بين الجانبين.

وأكد ضرورة حصول إيران على ضمانات تحول دون تكرار أي هجوم مستقبلي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، لافتًا إلى تحقيق تقدم في بعض الملفات مقابل استمرار الخلافات في أخرى.

وبين قاليباف أن طهران تعتمد مبدأ "الخطوة مقابل الخطوة" في التفاوض، بحيث يلتزم كل طرف بتعهداته بشكل متبادل، داعيا واشنطن إلى التخلي عن سياسة فرض الشروط الأحادية إذا كانت جادة في التوصل إلى اتفاق.

من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، أن تعليمات جديدة ستصدر بشأن مضيق هرمز ضمن مسار التفاوض، مؤكدا رفض بلاده إرسال أي مواد مخصبة إلى الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد ميداني، حيث أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إغلاق مضيق هرمز مجددا ردا على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأميركي، في وقت تتهم فيه طهران واشنطن بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة.