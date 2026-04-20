إيران: إعدام رجلين دينا بالتجسس لصالح إسرائيل

نفذت إيران اليوم، الإثنين، حُكم الإعدام برجلين دانتهما بالتعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت السلطات القضائية، في حلقة جديدة من سلسلة إعدامات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية – الأميركية.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن "حُكمي الإعدام بحقّ محمد معصوم شاهي وحامد وليدي نُفذا فجر اليوم".

وأضاف أن الرجلين كانا "في شبكة تجسس مرتبطة بالموساد". ولم يحدد تاريخ توقيفهما.

ونفذت إيران إعدامات عدة منذ بدء الحرب عليها في 28 شباط/فبراير.

وتعد إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفذ حكم الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان طوال سنوات الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام في إيران، متهمة السلطات باستغلال عمليات الإعدام كوسيلة للترهيب.

وبحسب منظمة "إيران لحقوق الإنسان" ومقرها النرويج، فقد تم إعدام 1639 شخصا على الأقل في إيران العام الماضي، وهو أعلى رقم يُسجل خلال 35 عاما.