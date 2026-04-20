المقررة الأممية عن التنكيل بطفل فلسطيني: "الجيش الإسرائيلي الأكثر انحطاطًا"

وصفت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، الجيش الإسرائيلي بأنّه "الأكثر انحطاطًا"، وذلك تعليقًا منها على مقطع فيديو يُظهر تنكيل جنود بطفل فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ألبانيزي، في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، وشاركتها بمقطع الفيديو، "شاهدتُ ما يكفي لأقول بيقين مُطلق إنّ الجيش الإسرائيلي هو الأكثر انحطاطًا".

I have seen enough to say it with absolute certainty: the Israeli army is the most depraved army. https://t.co/UwvOMkfQLq — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 18, 2026

وعلّقت المقررة الأممية في تدوينة أخرى على مقطع الفيديو، قائلة إنّه يظهر عسكريًّا إسرائيليًّا يعتدي على طفل فلسطيني في قرية المغيّر، قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال هجوم إسرائيلي على القرية، واصفة المقطع بأنّه "مروّع".

والمقطع الذي نشرته ألبانيزي، وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، يُظهر عسكريين إسرائيليين يحتجزان طفلًا بطريقة مثيرة للذعر، فيما ينكّل عسكري ثالث بطفل آخر يبلغ نحو 9 سنوات، ويجرّه من ملابسه تارة، ويدفعه بعنف يمينًا ويسارًا تارة أخرى.

وبحسب ناشطين فلسطينيين، فإنّ ما جرى بمقطع الفيديو جاء خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة "المغيّر"، السبت، قبل أن يقوم بمحاصرتها، الأحد، تزامنًا مع هجوم نفذه مستوطنون عليها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

ويتعرض الأطفال الفلسطينيون لاعتداءات وانتهاكات خلال الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.

ووفق معطيات رسمية، تعتقل إسرائيل قرابة 360 طفلًا في سجونها، يعانون أوضاعًا صعبة لا تختلف عما يعانيه الأسرى الأكبر عمرًا.

وينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، يتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.