توتر متصاعد بين أميركا وإيران وسط تبادل اتهامات وتعثر المفاوضات

يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على خلفية تطورات بحرية في خليج عُمان، بالتزامن مع تعثر واضح في مسار المفاوضات وتبادل الاتهامات بشأن الالتزامات والوقف المؤقت للتصعيد.

اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، عبر استهداف سفينة تجارية إيرانية في بحر عُمان، معتبرة ما جرى "عملا عدائيا"، ومتوعدة بالرد في الوقت المناسب، في ظل تصاعد التوترات البحرية.

وفي موازاة ذلك، يسود تضارب في المواقف بشأن مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن، مع مؤشرات متباينة بين الحديث عن تقدم دبلوماسي محتمل ونفي إيراني متكرر للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات المرتقبة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي اليوم الـ12 من الهدنة، تتجه الأنظار إلى جولة مفاوضات توصف بـ"الحاسمة"، وسط حالة ترقب لموقف إيران واحتمال استمرار مقاطعتها للحوار.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إطار الاتفاق مع إيران بات جاهزا، معربا عن تفاؤله بالمفاوضات، بينما تواصل إسرائيل دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران لا تعتزم حاليا المشاركة في الجولة الثانية من المحادثات، مرجعة ذلك إلى ما وصفته بالمطالب الأميركية "المفرطة" والتناقض في المواقف واستمرار ما اعتبرته حصارا بحريا يشكل خرقا لوقف إطلاق النار.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن غياب إيران عن المفاوضات يعود إلى هذه الأسباب، مؤكدة أن موقف طهران يعكس اعتراضها على شروط الحوار المطروحة.

من جانب آخر، نقل مصدر في الخارجية الباكستانية أن اتصالات جرت بين القيادة الباكستانية ونظيرتها الإيرانية لحث طهران على المشاركة في المفاوضات، إلا أن الأخيرة لم تؤكد حتى الآن إرسال وفدها، مشيرا إلى أن إيران تشترط رفع القيود البحرية قبل أي حوار.

ميدانيا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها اعترضت سفينة شحن إيرانية في بحر العرب، مشيرة إلى أنها عطلت نظام الدفع فيها خلال عملية نفذتها مدمرة أمريكية.

في المقابل، اتهم المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" الولايات المتحدة بارتكاب "عمل قرصنة بحرية"، مؤكدا أنها استهدفت سفينة إيرانية في بحر عُمان وألحقت بها أضرارا، مشددا على أن القوات الإيرانية سترد على هذا الهجوم قريبا.