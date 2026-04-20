طهران تتهم واشنطن بخرق التفاهمات وغموض بشأن مفاوضات باكستان

تتواصل التصريحات المتباينة بين طهران وواشنطن بشأن مسار التوترات والمفاوضات، حيث تتهم إيران الولايات المتحدة بخرق التفاهمات وفرض إجراءات تصعيدية، بينما تؤكد استمرار تقييم خيار المشاركة في أي جولة تفاوضية قادمة وفق مصالحها.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الإثنين، إن الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار منذ بدء تنفيذه، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوسيط الباكستاني بذلك.

وأوضح بقائي أنه لا يوجد حتى الآن أي برنامج أو قرار بشأن جولة جديدة من المحادثات مع الجانب الأمريكي، مؤكدًا أن طهران ستتخذ قرارها بشأن المشاركة في المفاوضات المقبلة بدقة وبما يراعي مصالحها.

وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر فرضها حصارا بحريا على إيران، مشيرا إلى أن طهران لا يمكنها تجاهل ما وصفه بهجمات أميركية سابقة خلال فترات التفاوض.

وفي سياق متصل، أكد أن مضيق هرمز كان آمنا قبل ما وصفه بالاعتداءات الأميركية والإسرائيلية.

طهران: ملف اليورانيوم غير مطروح للتفاوض

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد أي خطط أو قرارات حتى الآن بشأن الجولة القادمة من المفاوضات مع الجانب الأميركي.

وأوضحت الوزارة أن المقترحات الأميركية غير جدية، وأن مطالبها غير واقعية، مؤكدة أن طهران أوضحت موقفها وثوابتها ولن تقوم بتغييرها.

وأضافت أنها لا تكترث بالمواعيد النهائية أو الإنذارات عندما يتعلق الأمر بحماية مصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن الطرف الآخر يواصل ما وصفته بالمسار الخاطئ، ولن يحصل على رد جديد من الجانب الإيراني.

وفي السياق ذاته، أعربت الخارجية الإيرانية عن عدم التفاؤل تجاه نهج واشنطن، مؤكدة أن طهران تتعامل مع الملف بواقعية بناءً على التجارب السابقة.

كما شددت على أن مسألة نقل اليورانيوم المخصب لم تكن مطروحة ضمن أي من جولات المحادثات، مؤكدة في الوقت نفسه أن إجراءاتها في مضيق هرمز تتوافق مع القوانين الدولية، على خلفية ما وصفته بتعرضها لاعتداءات من الولايات المتحدة وإسرائيل.

إلى ذلك، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى اعتماد نهج عقلاني ودبلوماسي لخفض التوترات، مؤكدا أن الحرب لا تصب في مصلحة أي طرف.

وأوضح بزشكيان أنه إلى جانب الصمود في مواجهة التهديدات، ينبغي اتباع مسارات سياسية ودبلوماسية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأضاف أن عدم الثقة في “العدو” وضرورة التحلي باليقظة في التعامل معه تبقى أمورًا لا يمكن تجاهلها في المرحلة الحالية.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، عن قلقها إزاء عملية اعتراض الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية.

وأكدت أن الوضع في مضيق هرمز يتسم بالحساسية والتعقيد، مشددة على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لوقف الحرب وخفض التصعيد في المنطقة.

استعداد لجولة محادثات في باكستان

في الجانب الأميركي، قال الرئيس دونالد ترامب إن إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزًا، معربا عن تفاؤله بنتائج المفاوضات المرتقبة، في وقت تتابع فيه إسرائيل مختلف السيناريوهات المحتملة للتطورات.

وأوضح ترامب في مقابلة هاتفية مع القناة 12 الإسرائيلية أنه يشعر بـ“أمر جيد” تجاه سير المحادثات مع إيران، في إشارة إلى استمرار المسار التفاوضي رغم التوترات القائمة.

وفي السياق ذاته، رجح مسؤولون في البيت الأبيض إمكانية تحقيق اختراق وشيك في المفاوضات الجارية مع طهران.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الوفد الأميركي المشارك في الجولة الثانية من المحادثات، المقررة في باكستان، سيضم الشخصيات نفسها التي شاركت في الجولة الأولى، ومن بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، إلى جانب المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

من جانبها، أفادت مصادر حكومية باكستانية لوكالة “الأناضول” بوصول طائرتين إلى العاصمة إسلام آباد تقلان وفدا تمهيديا من واشنطن للمشاركة في المحادثات، بينما أكدت تقارير إعلامية أن الشرطة الباكستانية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.