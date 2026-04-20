لماذا يصعب التخلي عن الوقود الأحفوريّ؟

كشفت الأزمات الجيوسياسية، خاصة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، عن استمرار اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط، بالرغم من تعهدات دولية بالخفض من استخدام الوقود الأحفوري. ويعزو خبراء ذلك إلى تشابك المصالح الاقتصادية، وغياب الإرادة السياسية، ونفوذ شركات الطاقة.

عندما وافق المجتمع الدولي في قمة المناخ (كوب-28) عام 2023 على التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، (والوقود الأحفوري هو مورد طاقة غير متجدد تشكّل في باطن الأرض منذ ملايين السنين من بقايا الكائنات الحية، يشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم)، اعتبر البعض ذلك بداية نهاية عصر النفط، غير أنّ التقدم ظلّ محدودًا حتى الآن، بالرغم من اتفاق غالبية العلماء على وجود أدلة قوية على الاحتباس الحراري، وأنّ حرق الوقود الأحفوري هو سببه الرئيس.

وفي هذه الأثناء، أظهرت الحرب على إيران أنّ دول العالم لا تزال تعتمد على "الذهب الأسود"، بعدما أدى إغلاق مضيق هرمز إلى شلّ الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

وأشار البعض إلى تداعيات الحرب كونها سببًا آخر لتقليل اعتماد البشر على الوقود الأحفوري، إلا أنّ اتجاهات عالمية عدة تشير إلى أنّ تعهّد العام 2023 لا يزال بعيد المنال.

ومن بين هذه الاتجاهات أجندة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتعلقة بالطاقة رافعةً شعار "احفر يا عزيزي احفر"، فيما استخدم الرئيس القوة العسكرية في دولتين تمتلكان احتياطيات هائلة من النفط الخام، هما فنزويلا وإيران.

وفي هذا السياق يبرز السؤال: لماذا يصعب على الدول التخلي عن النفط؟

حماية الاقتصاد

إذا كانت الأسواق المالية ترتفع وتنخفض مع تقلبات أسعار النفط الخام، فذلك لارتباطها الوثيق بالأصول الهيدروكربونية.

وذكر منسّق السياسات الدولية في مرصد المناخ البرازيلي، كلاوديو أنجيلو، أنّه "لا يمكننا إحداث هذا التحول بإغلاق شركات الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها، لأنّ ذلك سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة".

إذ تعتمد اقتصادات بعض الدول، مثل العراق والكويت والسعودية، اعتمادًا كليًّا على النفط.

كما يرى أنجيلو أنّه حتى بالنسبة لدول أخرى تمتلك نماذج اقتصادية أكثر تنوعًا، مثل البرازيل، فإنّ وقف صادرات النفط الخام سيكون كافيًا لإحداث انهيار في اقتصادها.

غياب الإرادة السياسية

وقال مدير معهد تحليلات المناخ، بيل هير، إنّ بعض الدول المصدّرة للنفط، كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تمتلك الإمكانيات اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف "بالنسبة إلى هذه الدول، أعتقد أنّ الأمر يتوقف على الإرادة السياسية".

لكن مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، وتولّي عدد من قادة اليمين الآخرين السلطة في أنحاء العالم، تُعطى المصالح الاقتصادية الأولوية مجددًا على حساب قضية الاحتباس الحراري، حتى أنّ البعض يُنكر وجود هذه الظاهرة المناخية من الأساس.

وقال الباحث المشارك في "مركز دراسات الدولة والمجتمع" في بوينس آيرس، ليوناردو ستانلي، "هناك رؤية شاملة في الغرب، تقودها الولايات المتحدة، تقوم على العودة إلى نموذج تم اختباره سابقًا".

جماعات الضغط النافذة

ويرى أنجيلو من مرصد المناخ، أنّ "قطاع النفط والغاز هو أقوى جماعات الضغط في العالم".

وأضاف "إنّهم يماطلون منذ 30 عامًا لتأخير التغييرات".

فعلى سبيل المثال، كشف تحقيق أجرته وكالة "فرانس برس" عام 2023، أنّ شركة "ماكينزي" للاستشارات، التي تخدم زبائن مثل "إكسون موبيل" في الولايات المتحدة و"أرامكو" السعودية، دافعت عن مصالح تلك الشركات خلال اجتماع تحضيري لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب-28).

من يتحمل التكاليف؟

وللانتقال من الاعتماد على النفط يلزم تقديم دعم مالي للدول الغنية المنتجة للنفط، وكذلك للدول الفقيرة التي تعتمد كليًّا على واردات النفط.

وقال هير "لبدء هذه العملية، لا بد من وجود إرادة لدى القوى الاقتصادية الكبرى والمتوسطة لوضع نظام دولي يُسهّل ذلك".

وبالرغم من التحديات، فقد تمّ إحراز بعض التقدم في التحول إلى الطاقة النظيفة.

وشكّلت مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف القدرة العالمية لتوليد الكهرباء عام 2025، وهو مستوى غير مسبوق، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وأصبحت الصين، أكبر منتج للغازات الدفيئة في العالم، رائدة عالميًّا في إنتاج الطاقة المتجددة، إذ زادت قدراتها في مجال الطاقة المولدة من الرياح والطاقة الشمسية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.

وفي باكستان، تحوّلت الطاقة الشمسية من مصدر ثانوي للطاقة عام 2020 إلى أحد مصادرها الرئيسية للكهرباء حاليًّا.

وأشار هير، إلى أنّ مصادر الطاقة المتجددة ساهمت أيضًا في خفض فواتير الكهرباء في بعض مناطق الولايات المتحدة وأستراليا.