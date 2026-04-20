موجتا تسونامي تضربان اليابان بعد زلزال قوي

ضربت موجتا تسنامي شمالي اليابان إثر زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات

ضربت موجة مد بحري (تسونامي) بارتفاع 80 سنتيمترا، الإثنين، شمالي اليابان، بعد زلزال قوي بلغت شدته 7,4 درجات؛ وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضحت الوكالة أن الموجة سجلت عند الساعة 17:34 (8:34 بتوقيت غرينتش) في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا، وبعد 41 دقيقة من الزلزال.

وكانت الأرصاد الجوية قد أبلغت عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة مقاطعة إيواتيه الشمالية، وشعر به سكان مبان كبيرة وصولا إلى طوكيو على بعد مئات الكيلومترات.

وطلبت من الأهالي "إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فورا والتوجه إلى أماكن أكثر أمانا، مثل أرض مرتفعة أو مركز إيواء"، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري.

وأعلنت الحكومة تشكيل فريق لإدارة الأزمات.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والذي يعد حوالي 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت حوالي 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهارا مدمرا في محطة فوكوشيما النووية.