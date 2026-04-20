موجز أنباء العالم الإثنين: زلزال ياباني وتصعيد صاروخي كوري وغموض يلفّ مفاوضات واشنطن وطهران

خيّم الغموض على مفاوضات إسلام أباد المرتقبة إثر رفض طهران تأكيد مشاركتها واتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار. دولياً، أطلقت بيونغ يانغ صواريخ بالستية، وضرب زلزال عنيف اليابان، بينما أعلن الرئيس اللبناني، تسمية سيمون كرم رئيسا لوفد التفاوض مع إسرائيل.

يخيّم الغموض، الإثنين، على مساعي عقد مفاوضات جديدة في إسلام أباد بين واشنطن وطهران، بعدما رفضت إيران تأكيد مشاركتها فيها، بينما سيطرت الولايات المتحدة على سفينة شحن إيرانية، وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين البلدين.

واتّهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بعدم الجديّة، بشأن المسار الدبلوماسي، و"انتهاك" وقف إطلاق النار القائم منذ أسبوعين.

وأكد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الإثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

كما عبّرت الصين عن قلقها حيال سيطرة الولايات المتحدة على سفينة ترفع العلم الإيراني حاولت كسر الحصار الأميركي المفروض على موانئ إيران، وحضّت جميع الأطراف على استئناف محادثات السلام.

ونفّذت إيران، الإثنين، حكم الإعدام بحق عضوين إضافيين من "مجاهدي خلق"، بحسب ما أفادت المنظمة المعارضة، في حين قالت السلطات الإيرانية إنهما أُعدما شنقا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي قطر، ستستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار حمد الدولي بشكل تدريجي، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني القطرية الاثنين.

عون والتفاوض مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الإثنين، أن هدف المفاوضات الثنائية المرتقبة مع إسرائيل هو وقف الأعمال العدائية، وإنهاء احتلال قواتها لمناطق في جنوب البلاد، مضيفا أن السفير السابق لدى واشنطن، سيمون كرم، سيترأس وفد لبنان المفاوض.

وحذر الجيش الإسرائيلي سكان نحو 80 قرية في جنوب لبنان من العودة إليها، قائلا إن نشاطات حزب الله هناك مستمرة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

بروكسل

أكّد الأوروبيون دعمهم للسلطة الفلسطينية وحل الدولتين، الإثنين في وقت تصرف الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران الأنظار عن غزة.

بكين

حذّرت بكين الولايات المتحدة واليابان والفليبين من "اللعب بالنار"، الإثنين، بعدما بدأ آلاف الجنود من البلدان الثلاثة مناورات عسكرية سنوية مشتركة.

طوكيو

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات شمال اليابان، الإثنين، متسببا باهتزاز مبان ضخمة في طوكيو على بعد مئات الكيلومترات، وصدور تحذير من موجات تسونامي، يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

كما أصدرت اليابان تحذيرا من ازدياد خطر وقوع زلزال بقوّة ثماني درجات أو أكثر.

سيول

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الإثنين، بأن بيونغ يانغ أطلقت عدّة صواريخ بالستية قصيرة المدى، اختبرت قوّة ذخائرها العنقودية، مؤكدة ما كشفت عنه سيول قبل يوم.

موسكو

قضى رجل في هجوم بطائرة مسيّرة على مدينة توابسي الروسية المطلة على البحر الأسود، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية، الإثنين.

وأعلنت روسيا اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية الصنع، وذلك في إطار ما عدّته موسكو مخططا من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن في جنوب روسيا.

بلغاريا

أشاد الرئيس البلغاري السابق رومين راديف، المعروف بانتقاده الاتحاد الأوروبي ودعواته لإعادة إحياء العلاقات مع روسيا، بـ"انتصار الأمل"، بعد تصدر ائتلافه، الإثنين ،نتائج ثامن انتخابات تشريعية تجري خلال خمس سنوات.

البابا

يتوجّه البابا لاوون الرابع عشر إلى شمال شرق أنغولا النائي والغني بالألماس، الإثنين، في آخر محطة ضمن جولة إفريقية سلّط خلالها الضوء على الفقر الذي تعانيه البلاد.

واشنطن

قتل ثلاثة أشخاص، الأحد، في غارة أميركية استهدفت سفينة قال الجيش الأميركي إنه يشتبه في تورّطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، ليرتفع بذلك عدد ضحايا هذه الهجمات إلى 180 شخصا.