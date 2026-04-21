إيران تنفي وجود 8 نساء يواجهن الإعدام بعد دعوة ترامب للإفراج عنهن

نفت إيران وجود 8 نساء يواجهن عقوبة الإعدام بعدما دعا ترامب إلى الإفراج عنهن، وقالت السلطة القضائية إنه "أفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، فيما تواجه أخريات تهما لن تتجاوز عقوبتها في حال إدانتهن السجن".

نفت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، وجود ثماني نساء يواجهن عقوبة الإعدام بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإفراج عنهن.

وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية "لقد تم تضليل ترامب مرة أخرى بأخبار كاذبة"، مضيفة "أُفرج عن بعض النساء اللواتي قيل إنهن يواجهن خطر الإعدام، فيما تواجه أخريات تُهما، لن تتجاوز عقوبتها، في حال إدانتهن، السجن".

وكان ترامب قد ذكر في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي أن بإمكان إيران تعزيز فرص نجاح محادثات السلام من خلال الإفراج عن النساء.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "سأقدّر كثيرا الإفراج عن هؤلاء النساء. ستكون بداية جيدة لمفاوضاتنا!".

وجاء تصريح ترامب مرفقا بإعادة نشر منشور على منصة "إكس" لناشط مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، يدعى إيال يعقوبي، أفاد بأن ثماني نساء يواجهن الإعدام شنقا. إذ أنه لم يذكر أسماءهن، واكتفى بنشر صور لثماني نساء.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 8 نيسان/ أبريل، سينتهي الساعة 3:30 فجر الأربعاء بتوقيت طهران (00:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء).

ويتوافق هذا التوقيت مع موعد بدء سريان الهدنة التي استمرت 14 يوما علما بأن الرئيس الأميركي صرّح مؤخرا بأنها ستنتهي بعد ذلك بيوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن. وأضاف أنه من "غير المرجح" أن يوافق على تمديدها.

ومن ناحيتها أعلنت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط بين الطرفين المتحاربين، أن وقف إطلاق النار سينتهي الساعة 23:50 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار على منصة "إكس"، إن وقف إطلاق النار سينتهي الساعة 4:50 صباحا بتوقيت باكستان المعتمد، في 22 نيسان/ أبريل.

وكان من المتوقع أن تنتهي الهدنة خلال ليل الثلاثاء - الأربعاء، غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" إنها قد تنتهي بعد يوم، أي مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وأوضح تارار، أن باكستان دعت الأطراف المتحاربة إلى جولة ثانية من المحادثات في إسلام آباد، لكن إيران لم ترد رسميا بعد على مسألة مشاركتها.

وشدد على أن قرار طهران "حاسم" قبل انتهاء الهدنة. وبعد ذلك بوقت قصير أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بعدم اتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة في المحادثات.

وقال إن "السبب في ذلك ليس التردد، بل هو أننا نواجه رسائل متناقضة وسلوكيات متناقضة وتصرفات غير مقبولة من الجانب الأميركي".