تحذيرات من ابتزاز سفن قرب هرمز وسط مخاوف من أزمة طاقة عالمية

تزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة قرب مضيق هرمز، بعد تقارير عن محاولات ابتزاز تستهدف سفنا عالقة مقابل تسهيلات مزعومة للعبور، في وقت تحذر فيه جهات دولية من تداعيات أوسع قد تطال أسواق الطاقة عالميا مع استمرار التوترات في المنطقة.

أفادت شركة ماريسكس اليونانية لإدارة المخاطر البحرية، الثلاثاء، بأن بعض شركات الشحن العالقة غرب مضيق هرمز تلقت رسائل احتيالية تعرض تأمين مرور آمن مقابل دفع مبالغ بعملات مشفرة، في ظل تصاعد التوترات في الممر الحيوي.

وفي السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الحرب المرتبطة بإيران قد تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق، ما يفاقم القلق في الأسواق العالمية بشأن إمدادات النفط واستقرارها.

ولا تزال الولايات المتحدة تحاصر الموانئ الإيرانية، بينما رفعت إيران حصارها على المضيق قبل أن تعيده مجددا.

وكان يمر عبر المضيق نحو خمس ​إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع ​الحرب في الشرق الأوسط.

وطلبت طهران، التي تسيطر على هذا ⁠الممر المائي الاستراتيجي، وسط محادثات وقف إطلاق النار فرض رسوم على ​السفن مقابل المرور الآمن للمضيق.

وأصدرت ماريسكس، تنبيها يحذر مالكي ​السفن من أن جهات مجهولة، تدعي تمثيل السلطات الإيرانية، أرسلت إلى بعض شركات الشحن رسالة تطلب فيها رسوم عبور بالعملات المشفرة مقابل منح "تصريح بالمرور".

وقالت الشركة "هذه ​الرسائل تحديدا هي عملية نصب"، مضيفة أن السلطات الإيرانية لم ​ترسل هذه الرسالة.

ولم يصدر أي تعليق من طهران حتى الآن.

ولا يزال مئات السفن ‌ونحو ⁠20 ألف بحار عالقين في الخليج.

وعندما فتحت إيران المضيق لفترة وجيزة في 18 نيسان/أبريل، بشرط إجراء عمليات تفتيش، حاولت السفن المرور، لكن اثنتين منها على الأقل قالتا إن زوارق إيرانية أطلقت النار ​عليهما، مما أجبرهما ​على العودة ⁠أدراجهما.

وقالت ماريسكس إنها تعتقد أن سفينة واحدة على الأقل من السفن التي حاولت الخروج من المضيق يوم ​السبت وتعرضت لإطلاق نار كانت ضحية عملية النصب.

​ولم ⁠تتمكن رويترز من التحقق من هذه المعلومات أو تتبع الشركات التي تلقت الرسالة.

وجاء في الرسالة التي نقلتها ماريسكس "بعد تقديم المستندات وتقييم أجهزة الأمن ⁠الإيرانية ​لأحقيتك، سنتمكن من تحديد الرسوم التي يجب ​دفعها بالعملة المشفرة. وحينها فقط ستتمكن سفينتك من عبور المضيق دون عوائق في الوقت ​الذي سيتفق عليه مسبقا".

وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تتسبب في أكبر أزمة طاقة على الإطلاق

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الصراع ​بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل ‌يتسبب في أسوأ أزمة طاقة يواجهها العالم على الإطلاق.

وقال بيرول في مقابلة مع إذاعة فرانس ​إنتر بثت اليوم الثلاثاء "هذه بالفعل ​أكبر أزمة في التاريخ".

وأضاف "الأزمة ضخمة بالفعل، إذا ⁠جمعنا بين آثار أزمة النفط وأزمة ​الغاز المرتبطة بروسيا".

أدت الحرب في الشرق ​الأوسط إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره نحو خمس ​إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

كما ​جاءت هذه الأزمة لتضاف إلى آثار الحرب الروسية ‌مع ⁠أوكرانيا، التي قطعت بالفعل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكان بيرول قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه ​يرى أن ​الوضع الحالي ⁠في أسواق الطاقة العالمية أسوأ من الأزمات السابقة في أعوام ​1973 و1979 و2022 مجتمعة.

وفي ​آذار/مارس، ⁠وافقت وكالة الطاقة الدولية على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من ⁠النفط ​من المخزونات الاستراتيجية لمواجهة ​ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.