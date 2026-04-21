تحليلات: دول الخليج قلقة من تركيز المفاوضات الأميركية الإيرانية على هرمز وتهميش أمنها

تتزايد مخاوف دول الخليج من أن تفضي المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تسوية محدودة تقتصر على ضمان الملاحة في مضيق هرمز، دون معالجة أوسع لمصادر التهديد الإقليمي، وعلى رأسها الصواريخ والنفوذ الإقليمي لطهران.

يجسّد تحذير أطلقه الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، المخاوف لدى دول الخليج، من أنّ إعادة فتح مضيق هرمز قد تكون ​أقصى ما يمكن أن تحققه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما يقلّ كثيرًا عن خفض التصعيد على النطاق الأوسع الذي تعتبره هذه الدول أمرًا ضروريًّا لأمنها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

لن ينصبّ تركيز الجولة المقبلة من المفاوضات المقرّر عقدها في إسلام آباد على ‌صواريخ إيران أو حلفائها في المنطقة، بل يتوقع مسؤولون ومحللون أن تركز على حدود تخصيب اليورانيوم، وكيفية التعامل مع نفوذ إيران على المضيق، الذي يُعدّ أهم طريق لشحن النفط في العالم.

ويحذّر مسؤولون خليجيون من أنّ هذا النهج ينطوي على مخاطر ترسيخ قبضة إيران على إمدادات الطاقة في الخليج والمنطقة، من خلال الاكتفاء بإدارة نفوذها بدلًا من تفكيكه، وإعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي العالمي، حتى مع ترك الدول الأكثر عرضة للعواقب والتبعات على صعيدَي الطاقة والأمن خارج دائرة صنع القرار الرسمي.

وتقول مصادر خليجية، إنّ الدبلوماسية الأميركية الإيرانية باتت تركّز بنسبة أقل على الحدّ من برنامج الصواريخ الإيراني، وبنسبة أكبر على مستويات التخصيب والقبول الضمني بنفوذ طهران على مضيق هرمز، الذي يمرّ من خلاله ​خُمس إمدادات النفط العالمية تقريبًا.

وبالرغم من استمرار تعثّر المفاوضات بشأن التخصيب، إذ ترفض إيران كلًّا من الوقف النهائي للتخصيب ومطالب شحن مخزوناتها إلى الخارج، يقول مسؤولون خليجيون إنّ التحول في الأولويات بحد ذاته مثير للقلق.

وقال مصدر خليجي مقرب من الدوائر الحكومية؛ "في نهاية ​المطاف، سيكون مضيق هرمز هو الخط الأحمر. لم يكن هذا موضوعًا في السابق، لكنّه أصبح كذلك الآن، لقد تغيرت قواعد اللعبة".

لقد كسرت تهديدات إيران للملاحة البحرية في الخليج خلال الحرب محظورات ظلت راسخة لزمن طويل حول المضيق، وجعلت تعطيله وسيلة ضغط واقعية في المفاوضات لأول مرة.

وعبّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ميدفيديف، بوضوح عن الدور المحوري لمضيق هرمز في منشور على "إكس"، ​في الثامن من نيسان/ أبريل.

قال فيه "ليس من الواضح كيف ستسير الهدنة بين واشنطن وطهران. لكن هناك أمر واحد مؤكد، وهو أنّ إيران اختبرت سلاحها النووي بالفعل. (هذا السلاح) اسمه مضيق هرمز، إمكانياته (كأداة ردع) لا تُحدّ".

It's not clear how the truce between Washington and Tehran will play out. But one thing is certain - Iran has tested its nuclear weapons. It is called the Strait of Hormuz. Its potential is inexhaustible. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2026

وصوّرت هذه التصريحات مضيق هرمز على أنّه وسيلة ضغط تمكّن إيران من رفع ​التكاليف، وتشكيل القواعد دون تجاوز العتبة النووية.

مصدر أمني إيراني يصف مضيق هرمز بأنه "أصل ذهبي"

يؤكد مسؤولون أمنيون إيرانيون في أحاديث غير رسمية هذا الرأي، ويصفون المضيق بأنّه ليس مجرد خطة طوارئ، بل هو أداة ردع جرى الإعداد لها منذ زمن طويل.

وقال مصدر أمني إيراني رفيع المستوى، "استعدت إيران لسنوات لسيناريو يتضمن إغلاق مضيق هرمز، وخططت لكل خطوة بدقة. واليوم يعد المضيق أحد أكثر الأدوات فعالية لدى إيران، فهو يمثّل شكلًا من أشكال النفوذ الجغرافي الذي يعمل كرادع قوي".

ووصف المصدر المضيق بأنّه "أصل ذهبي لا يقدّر بثمن، يرتبط ارتباطًا جذريًّا بجغرافيا إيران؛ لا يمكن للعالم أن يسلبه منها تحديدًا لأنّه ينساب من موقع إيران".

وذهب مصدر إيراني ثان مقرب من الحرس الثوري ​إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أنّ المحظورات التاريخية التي طالما أحاطت باستخدام هرمز قد كُسرت الآن.

ووصف هذا المصدر مضيق هرمز بأنّه سيف "أُخرج من غمده"، لا يمكن للولايات المتحدة ودول المنطقة تجاهله، ما يمنح المنطقة نفوذًا ضد القوى الخارجية.

ويقول المحللون، إنّ أكثر ما يثير ​قلق دول الخليج العربية هو أنّه في حين تعرضت منطقتهم لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ومن جانب حلفاء إيران، فإنّ المفاوضات باتت تركز بشكل شبه حصري على مضيق هرمز بسبب تأثيره الاقتصادي العالمي، ما يضع المخاوف الأمنية الخليجية على الهامش.

فيما تقول مصادر خليجية، إنّ جوهر النزاع حول هرمز لا يتعلق بمن يسيطر ‌عليه، بقدر ما ⁠يتعلق بمن يضع قواعد المرور، ما يعكس تحولًا جذريًّا بعيدًا عن القوانين الدولية الراسخة إلى ترتيبات تقوم على موازين القوى.

وقالت رئيسة مركز الإمارات للسياسات، ابتسام الكتبي، إنّ هذا يكشف عن خلل في التوازن بين من يضعون القواعد، ومن يتحملون العواقب عند انتهاكها.

وقالت لـ"رويترز"، إنّ "ما يتشكل اليوم ليس تسوية تاريخية، بل هندسة متعمدة لصراع مستدام".

وأضافت، "من المتضرر من الصواريخ والوكلاء؟ إسرائيل، ودول الخليج على وجه التحديد. ما سيكون مفيدًا لنا هو (معالجة) مسألة الصواريخ والوكلاء، ومضيق هرمز. ويبدو أنّهم لا يكترثون بالصواريخ أو الوكلاء".

تحذير بشأن تخفيف العقوبات

يحذّر المحللون من أنّ مثل هذا النهج في المحادثات لن يحلّ التوترات، بقدر ما سيبقيها عند مستويات يمكن التحكم فيها، وهي نتيجة قد تناسب واشنطن وطهران، لكنّها تنذر بترسيخ عدم الاستقرار لدول الخليج التي تعيش تحت تهديد الصواريخ.

وقد تركت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران اقتصادات الخليج تتحمّل التداعيات، من ​هجمات على البنية التحتية للطاقة إلى ارتفاع تكاليف التصدير والتأمين، فيما تؤدي ​طرق التصدير البديلة إلى زيادة التكاليف، وتظلّ معرضة لنفس التهديدات ⁠الصاروخية الإيرانية.

ويقول دبلوماسيون، إنّ مسؤولين خليجيّين حثّوا واشنطن على عدم رفع العقوبات بالكامل، داعين إلى اتباع نهج تدريجي لاختبار سلوك إيران. ويؤكدون أنّ التهديدات الجوهرية لا تزال قائمة، ولا سيّما الصواريخ القادرة على ضرب العواصم في الخليج، والحلفاء المسلحون الذين يراهم الخليج "كأذرع للدولة الإيرانية".

وفي جميع أنحاء الخليج العربي، تتراوح المشاعر تجاه واشنطن الآن بين الاستياء المكتوم ومشاعر متزايدة بالإحباط والارتباك، إزاء عملية صنع القرار الأميركية أحادية الجانب.

وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبد العزيز بن ​صقر، إنّ التعامل مع القضية الإيرانية يتطلب "نهجًا مختلفًا".

وأضاف "الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن الإقليمي... لكن هذا لا يعني التصرف بشكل ​منفرد، أي المضي قدمًا بشكل كامل دون إشراك ⁠المنطقة".

وفي حين يستاء قادة الخليج من تهميشهم، فإنّهم يُقرّون في السر والعلن بأنّ القدرات العسكرية الأميركية لا تزال مؤثرة في نتائج الأحداث، بفضل تفوّقها الذي لا يضاهى.

وقال الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، إنّ دول الخليج العربية نجت من الحرب، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى دفاعاتها الخاصة، والأسلحة المتطورة التي زودتها بها الولايات المتحدة، مثل أنظمة الدفاع الجوي "ثاد"، و"باتريوت".

محلل: الاعتماد على مدافع واحد له حدود

وقال عبد الله، إنّ أميركا لا غنى عنها، غير أنّها ليست معصومة من الخطأ، مشيرًا إلى ما سمّاه تهوين واشنطن من شأن احتمالية حدوث مواجهة حول مضيق هرمز.

وتعهّدت الولايات ⁠المتحدة مرارًا بالدفاع عن ​حلفائها في الخليج خلال الحرب، من خلال التعاون في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري وحماية البنية التحتية الحيوية.

ويقول مدير مركز دبي لبحوث السياسات العامة، محمد بهارون، إنّ أحد دروس الحرب، حسب دول الخليج، هو محدودية الاعتماد على مدافع خارجي واحد.

ويقول حكام دول الخليج العربية إنّهم حذّروا واشنطن منذ فترة طويلة من الدخول في صراع مع إيران، لكنّهم التزموا الصمت علنًا منذ اندلاع الحرب. ولا يعكس هذا التحفظ مجرد رغبة دبلوماسية، بل ينمّ عن حالة من عدم اليقين تجاه ​صراع يدفعون ثمنه من أضرار اقتصادية، وتكاليف دفاعية دون أن يملكوا زمام السيطرة.

والآن، في خضم التفاوض بين واشنطن وطهران، يرى مسؤولون خليجيون أنّ استبعادهم من المحادثات لم يعد قضية إقليمية بل قضية عالمية، نظرًا إلى الأهمية الدولية لمضيق هرمز.