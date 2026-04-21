ترامب يمدد وقف إطلاق النار ويُبقي الحصار: بانتظار "مقترح إيراني موحّد"

قرار أميركي بتمديد الهدنة وتأجيل استئناف الحرب بطلب من إسلام آباد، في محاولة لدفع مسار تفاوضي متعثر، وسط رفض إيراني للتفاوض تحت التهديد، واستمرار الحصار والجاهزية العسكرية، بما يعكس مشهدًا مفتوحًا على استئناف التصعيد.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تأجيل استئناف الحرب على إيران وتمديد وقف إطلاق النار، استجابة لطلب من قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس الحكومة شهباز شريف، في ظل ما وصفه بـ"انقسام حاد" داخل القيادة الإيرانية.

وجاء ذلك في منشور للرئيس الأميركي على "تروث سوشيال" قبيل ساعات من موعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفي ظل انهيار جولة المحادثات التي كانت مقررة في إسلام آباد قبل انطلاقها، الأربعاء، وسط رفض طهران التفاوض تحت التهديد.

وقال ترامب: "نظرا لأن الحكومة الإيرانية منقسمة بشكل خطير، وهو أمر لم يكن غير متوقع"، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، طُلب منا تأجيل الهجوم على إيران"، في إشارة لاستئناف الحرب.

وأضاف ترامب "لقد طُلب منا تأجيل هجومنا على إيران إلى حين تمكّن قادتها وممثلوها من تقديم مقترح موحّد. بناءً على ذلك، أصدرتُ توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى".

وقال ترامب إنه قرر تمديد وقف إطلاق النار "إلى حين تقديم هذا المقترح، واستكمال المناقشات، بطريقة أو بأخرى"، دون أن يحدد موعدًا لانتهائه، وذلك في أعقاب قرار واشنطن إرجاء زيارة نائب الرئيس، جي دي فانس، إلى إسلام آباد.

وفي أعقاب إعلان ترامب، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" (القيادة العسكرية الإيرانية)، إن "جاهزيتنا كاملة ويدنا على الزناد في ظل تهديدات الولايات المتحدة"، مضيفًا أن "إيران ستضرب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بقوة ردًا على أي اعتداء"، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني.

من جانبه، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، مهدي محمدي، في منشور على منصة "إكس"، إن تمديد ترامب لوقف إطلاق النار "لا يحمل أي معنى"، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة أميركية لكسب الوقت.

وأضاف أن "الخاسر لا يمكنه فرض شروط"، مشددًا على أن "استمرار الحصار لا يختلف عن القصف ويجب الرد عليه عسكريًا"، كما اعتبر أن التمديد يهدف إلى "تنفيذ ضربة مفاجئة"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت أن تأخذ إيران زمام المبادرة".

تقرير: ترامب ينتظر رد خامنئي لحسم المسار التفاوضي مع إيران

وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مصدر إقليمي مطّلع على جهود الوساطة ومصدر إسرائيلي مطّلع على تفاصيل المباحثات، بأن أحد أسباب قرار ترامب، يتمثل في انتظار الوسطاء الأميركيين والباكستانيين ردّ المرشد الأعلى الإيراني، مجتبى خامنئي، على المقترح الأخير، وتوجيهه تعليمات واضحة لفريق التفاوض الإيراني.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن خامنئي "من المتوقع أن يقدّم رده يوم الأربعاء"، فيما نقل الموقع عن المصدر الإقليمي قوله إن "المفاوضين الإيرانيين قالوا إنهم ينتظرون الضوء الأخضر من المرشد الأعلى".

باكستان ترحب بقرار ترامب

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن شكره للرئيس الأميركي على موافقته تمديد وقف إطلاق النار، استجابة لطلب إسلام آباد، لإتاحة المجال أمام المساعي الدبلوماسية الجارية لتوصل إلى اتفاق دائم مع إيران.

وقال شريف في منشور على منصة "إكس": "بالنيابة عني شخصيًا وبالنيابة عن المشير سيد عاصم منير، أشكر بصدق الرئيس ترامب على قبوله الكريم طلبنا تمديد وقف إطلاق النار لإتاحة المجال أمام الجهود الدبلوماسية الجارية لتأخذ مسارها".

وأضاف "سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع"، وتابع "آمل بصدق أن يواصل الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار وأن يتمكنا من التوصل إلى ‘اتفاق سلام’ شامل خلال الجولة الثانية من المحادثات المقررة في إسلام آباد، بما يفضي إلى إنهاء دائم للنزاع".

عراقجي: الحصار عمل حربي وانتهاك لوقف إطلاق النار

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر أميركي مطلع أن زيارة نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إلى باكستان، والتي كانت مقررة لإجراء محادثات مع إيران، قد أُرجئت إلى أجل غير مسمى.

في المقابل، أفادت فيه وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة بأن طهران أبلغت واشنطن، عبر الوسيط الباكستاني، أن وفدها المفاوض لن يتوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في محادثات الأربعاء، مؤكدة أنه "لا يوجد في الوقت الراهن أي أفق للمشاركة".

وأفاد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز" بأن طهران قد تشارك في محادثات باكستان في حال تخلّت الولايات المتحدة عن سياسة التهديد، مؤكدًا أن إيران ترفض الدخول في مفاوضات تُجرى تحت الضغط أو تهدف إلى فرض الاستسلام، في حين أشار إلى أن جهود إسلام آباد لإقناع واشنطن برفع الحصار والإفراج عن السفينة المحتجزة لم تحقق نتائج حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشور على منصة "إكس"، إن "فرض حصار على الموانئ الإيرانية يُعدّ عملًا حربيًا وانتهاكًا لوقف إطلاق النار"، مضيفًا أن "استهداف سفينة تجارية واحتجاز طاقمها يُشكّل انتهاكًا أكبر". وأكد أن "إيران تعرف كيف تحيّد القيود، وكيف تدافع عن مصالحها، وكيف تقاوم محاولات الترهيب".