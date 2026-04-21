موجز أنباء العالم الثلاثاء: ساعات على انتهاء الهدنة بين إيران وأميركا وترقب لمصير المفاوضات

تنتهي هدنة وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا فجر غد الأربعاء، في وقت لم تنعقد المفاوضات بعد بين البلدين مع استمرار جهود الوسيطة باكستان لعقد جولة ثانية في البلاد وتمديد وقف إطلاق النار بينهما.

تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بالعودة إلى الحرب مع قرب انقضاء مهلة وقف إطلاق النار الساري منذ أسبوعين، وسط استمرار الشكوك حول إمكان استئناف المفاوضات بينهما في إسلام آباد.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن أي وفد من الجمهورية الإسلامية لم يتوجّه حتى الآن إلى باكستان للمشاركة في محادثات مع الولايات المتحدة.

في المقابل، ذكر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن تل أبيب تعتزم نزع سلاح حزب الله في لبنان بوسائل "عسكرية ودبلوماسية".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أكد أن هدف المفاوضات المباشرة المرتقبة مع إسرائيل هو وقف الأعمال العدائية وإنهاء احتلال قواتها لمناطق في جنوب البلاد، مؤكدا استمرار التواصل مع الجانب الأميركي لتثبيت الهدنة السارية منذ أيام.

من جهة أخرى، نفذت السلطات القضائية الإيرانية حُكم الإعدام برجل دانته بمحاولة إحراق مسجد في طهران وبالتعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل في التظاهرات التي هزّت الجمهورية الإسلامية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير.

الضفة

استشهد فلسطينيان أحدهما فتى في الـ13 من عمره، في هجوم لمستوطنين على قرية المغير في شمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

الحرب الروسية – الأوكرانية

أصيب 25 شخصا في أوكرانيا بينهم 15 في مدينة سومي القريبة من الحدود مع روسيا بجروح جرّاء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية ليلا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

البابا في غينيا الاستوائية

وصل البابا لاوون الرابع عشر إلى غينيا الاستوائية إحدى أكثر دول القارة الإفريقية انغلاقا، وحيث ستتجه الأنظار في المرحلة الرابعة والأخيرة من جولته الإفريقية إلى مواقفه المرتقبة حيال مسألتَي التعددية السياسية والحريات العامة وهما من القضايا الحساسة في هذا البلد.

روسيا/ كوريا الشمالية

أقامت روسيا وكوريا الشمالية مراسم احتفالا بإنشاء أول جسر برّي يربط البلدين والمقرر فتحه أمام حركة السير هذا الصيف، بحسب ما أعلنت موسكو.

مضيق هرمز

دعا رئيس وكالة الشؤون البحرية التابعة للأمم المتحدة إلى توفير المعونة لنحو 20 ألف بحّار عالقين بسبب إغلاق مضيق هرمز، مطالبا خصوصا بتعزيز قدرة هذه الطواقم المعزولة على الاتصال اللاسلكي (واي فاي) بشبكة الإنترنت.

السويد

اتّهم جهاز الاستخبارات العسكرية السويدي روسيا بـ"التلاعب" ببيانات مالية لإخفاء حقيقة وضعها الاقتصادي مع المحافظة على أهدافها الإستراتيجية السياسية.

اليابان

أعلنت اليابان تخفيف قيودها على تصدير الأسلحة المعمول بها منذ عقود، وهو تغيير تاريخي يفتح الباب أمام بيع أسلحة فتاكة إلى الخارج من قبل البلاد التي تعتمد دستورا سلميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

إندونيسيا

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة "إيني" عن اكتشاف "ضخم" للغاز الطبيعي قبالة سواحل إندونيسيا، وأشارت حكومة جاكرتا إلى أنه سيؤدي إلى جعل إنتاج الشركة في هذا البلد الآسيوي سنة 2028 ثلاثة أضعاف ما هو عليه راهنا.

نيوزيلندا

نجا رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في تصويت على قيادته، بعدما أثارت استطلاعات الرأي تكهنات بشأن مستقبله.