الحرس الثوري: احتجاز سفينتين إحداهما مرتبطة بإسرائيل حاولتا عبور مضيق هرمز

احتجزت إيران سفينتين بعد محاولتهما عبور مضيق هرمز الذي لا يزال مغلقا أمام عبور السفن، وقالت إن إحداهما مرتبطة بإسرائيل وأعلنت اقتيادهما إلى سواحل البلاد.

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، الأربعاء، أن قواته البحرية احتجزت سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز واقتادتهما إلى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وقال الحرس في بيان "قوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية رصدت هذا الصباح سفينتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفتهما".

وأضاف البيان أن القوات البحرية "احتجزت السفينتين المخالفتين واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية".

وجاء في البيان أن إحدى السفينتين تحمل اسم "إم إس سي. فرانشيسكا" MSC-FRANCESCA وأنها مرتبطة بإسرائيل، وأن والثانية تحمل اسم "إيبامينودس" EPAMINODES، وأنهما احتُجزتا بسبب "تلاعبهما بأنظمة الملاحة، مما عرّض أمن الملاحة البحرية للخطر".

وحذّر الحرس الثوري من أن "الإخلال بالنظام والسلامة في مضيق هرمز يعد خطاً أحمر".

واشترطت إيران على السفن لمغادرة الخليج أو دخوله عبر مضيق هرمز الحصول على تصريح.

ويمر عبر مضيق هرمز خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال، إضافة إلى مواد أولية أساسية أخرى.

وأقفلت إيران مضيق هرمز ردا على الحرب الإسرائيلية الأميركية عليها، في حين تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تمديد الهدنة القائمة بين البلدين منذ 8 نيسان/أبريل.