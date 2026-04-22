تقديرات أميركية: إيران تحتفظ بنصف صواريخها و60% من قوتها البحرية

إيران تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية رغم الضربات الأميركية–الإسرائيلية، بينها نصف مخزون الصواريخ و60% من القوة البحرية. التقديرات الأميركية تشير إلى استمرار جاهزية ثلثي سلاح الجو وقدرة طهران على تهديد الملاحة والقوات في المنطقة.

أفاد مسؤولون أميركيون بأن إيران لا تزال تحتفظ بجزء كبير من قدراتها العسكرية، رغم الحرب الأميركية الإسرائيلية والعمليات العسكرية المكثفة، التي استهدفت آلاف المواقع العسكرية والبنى التحتية، في ظل تقديرات تشير إلى استمرار قدرتها على تهديد القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أفادت شبكة CBS الإخبارية الأميركية، نقلًا عن عدة مسؤولين مطلعين على التقييمات الاستخباراتية، فإن نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية ومنظومات إطلاقها ظل قائمًا حتى بداية وقف إطلاق النار مطلع نيسان/ أبريل، فيما لا يزال نحو 60% من القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، بما في ذلك الزوارق السريعة الهجومية، قيد العمل.

وأضاف المسؤولون أن سلاح الجو الإيراني "تضرر بشكل كبير لكنه لم يُمحَ" كنا يزعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إذ يُعتقد أن نحو ثلثي القدرات الجوية ما تزال صالحة للعمل، رغم الضربات التي استهدفت منشآت تخزين وإنتاج ومواقع عسكرية متعددة ضمن الحرب المشتركة.

وفي السياق، هاجمت زوارق إيرانية، الأربعاء، عدة سفن تجارية في مضيق هرمز، بعد وقت قصير من إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار بشكل أحادي لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات، فيما أبقى على الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية.

وأشار مسؤولون إلى أن القوات الأميركية دمّرت جزءًا كبيرًا من البحرية التقليدية لإيران، إلا أن القوة البحرية للحرس الثوري، المصممة لحروب غير متكافئة وتعتمد على زوارق صغيرة، لا تزال قائمة جزئيًا، وتواصل التأثير على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

في المقابل، واصل مسؤولون أميركيون الادعاء بأن العمليات العسكرية كانت ناجحة، حيث قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن "الجيش الأميركي وجّه خلال أقل من 40 يومًا ضربات مدمّرة للنظام الإيراني"، مضيفًا أنه تم استهداف أكثر من 13 ألف هدف، وتدمير 92% من السفن الكبيرة التابعة للبحرية الإيرانية، إضافة إلى نحو 44 سفينة مخصصة لزرع الألغام.

وكان ترامب قد صرّح بأن القوات الأميركية "دمّرت البحرية الإيرانية وسلاحها الجوي وقادتها"، فيما وصف وزير الدفاع، بيت هيغسيث، العمليات العسكرية، التي حملت اسم "الغضب الملحمي"، بأنها "نصر عسكري تاريخي وحاسم"، معتبرًا أنها "قضت على القدرات العسكرية الإيرانية وجعلتها غير قادرة على القتال لسنوات".

في المقابل، أشار تقييم صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأميركية إلى أن إيران لا تزال قادرة على إلحاق الضرر، حيث كتب الجنرال جيمس آدامز أن "إيران تحتفظ بآلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية، التي يمكن أن تهدد القوات الأميركية وحلفاءها في أنحاء المنطقة، رغم تراجع قدراتها".