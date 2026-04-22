تقرير: ترامب قرر منح إيران مهلة من 3 إلى 5 أيام لـ"توحيد موقفها"

تقرير لموقع أميركي يشير إلى أن ترامب قرر منح إيران مهلة إضافية تمتد بين 3 و5 أيام لتقديم رد موحّد بشأن المقترح الأميركي، ملوّحًا بانتهاء وقف إطلاق النار واستئناف الخيارات العسكرية.

قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منح إيران مهلة إضافية قصيرة لتوحيد موقفها الداخلي وتقديم رد واضح على المقترح الأميركي، في ظل تعثر المسار التفاوضي والمزاعم الأميركية بشأن "تباين مراكز القرار في طهران".

وبحسب ما أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، فإن ترامب "مستعد لمنح الإيرانيين مهلة إضافية تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أيام" من أجل "ترتيب موقفهم"، مشددًا على أن هذه المهلة "لن تكون مفتوحة".

وأوضح مسؤول أميركي أن واشنطن ترى "انقسامًا حادًا داخل إيران بين المفاوضين والعسكريين"، في ظل غياب تواصل فعّال مع المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي ما يعقّد اتخاذ القرار، وسط تقديرات أميركية بإمكانية التوصل إلى اتفاق رغم التعقيدات القائمة.

وادعى التقرير أن الخلافات داخل إيران برزت بوضوح بعد محادثات إسلام آباد، حين رفض قادة في الحرس الثوري ما ناقشه المفاوضون الإيرانيون، فيما تفاقم الانقسام عقب إعلان وزير الخارجية عباس عراقجي إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما رفضه الحرس الثوري.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون أميركيون بأن طهران لم تقدم ردًا جوهريًا على المقترح الأميركي الأخير، كما امتنعت عن الالتزام بجولة ثانية من المحادثات في باكستان، رغم إشارات أولية بالموافقة قبل أن تتراجع وتطالب برفع الحصار البحري الأميركي.

وبحسب التقرير، فإن اغتيال علي لاريجاني في آذار/ مارس الماضي أسهم في تعميق حالة الانقسام داخل منظومة صنع القرار الإيراني، في ظل ضعف قدرة خلفه على تنسيق المواقف بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية.

في المقابل، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارين: توسيع الضربات ضد البنية التحتية للطاقة في إيران، أو منح المسار الدبلوماسي مزيدًا من الوقت، مع ترجيح الخيار الثاني في المرحلة الحالية، في ظل تقديرات بأن واشنطن حققت أهدافها العسكرية وتسعى لإنهاء الحرب.

وقالت مصادر قريبة من الإدارة الأميركية إن ترامب لا يرغب في استئناف العمليات العسكرية ما لم تُستنفد جميع المسارات الدبلوماسية، لكنه قد يعود إلى الخيار العسكري في حال فشل الوسطاء في دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن المهلة المحددة.

في المقابل، يعوّل مسؤولون أميركيون على أن يكسر المرشد الإيراني صمته خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمنح توجيهات واضحة للمفاوضين، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض استخدام الحصار البحري كورقة ضغط أساسية، معتبرًا أن طهران تواجه أزمة مالية متفاقمة تعيق قدرتها على الاستمرار.