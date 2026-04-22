تقرير: تقلبات وتناقضات تصريحات ترامب تفاقم غموض إستراتيجيته حيال إيران

محيط ترامب أبعده جزئيا خلال عملية إنقاذ طيار أميركي في إيران مؤخرا، خشية أن تؤثر تعليقاته على سير العملية.

تفاقم تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المتتالية من خلال منصته "تروث سوشال" ومقابلاته الهاتفية مع الصحافيين، الغموض المحيط باستراتيجيته حيال إيران، مع ما تتسم به من تناقضات وتقلبات متسارعة في مواقفه.

وشكّل يوم أمس، الثلاثاء، مثالا بارزا، إذ استهلّه ترامب بالقول عبر شبكة "سي إن بي سي" إنه لن يمدّد وقف إطلاق النار المعلن، في 7 نيسان/أبريل، وبعد ساعات أعلن عكس ذلك، عبر منصته، بالإبقاء على الهدنة حتى إشعار آخر.

وقال أيضا إنه ينتظر "مقترحا" من طهران، رغم تأكيده في مقابلة سابقة أنه لم يعد هناك "نقاط خلاف" مع إيران.

ويعلّق ترامب على الحرب بشكل شبه فوري من خلال تفاعلات من هذا النوع مع الصحافيين، الذين يتصلون به على هاتفه المحمول، فيرد عليهم بإجابات سريعة متفاوتة في حدّتها. وخلال الأيام الأخيرة، اضطر البيت الأبيض في مناسبتين إلى تصحيح تصريحات أدلى بها ترامب البالغ 79 عاما.

فقد أعلن ترامب، الأحد، عبر قناة "إيه بي سي"، أن نائبه جيه دي فانس لن يقود الوفد الأميركي في استئناف المحادثات مع إيران في باكستان، وهو ما تم نفيه سريعا.

ثم قال لصحيفة "نيويورك بوست"، في اليوم التالي، إن المفاوضين في طريقهم إلى إسلام آباد، في حين لم يكن فانس ولا أعضاء فريق المفاوضات قد غادروا الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

ويرى أستاذ الاتصال في جامعة كانساس، روبرت رولاند، أن هذه الممارسات تتعارض مع القناعة الراسخة بأن "اتصالات الرئيس الأميركي يجب أن تكون مؤمّنة" وأن "وقته ثمين"، وفق ما تقلت عنه وكالة فرانس برس اليوم، الأربعاء.

وأشار رولاند إلى الخلاف الذي دار بين الرئيس الأسبق، باراك أوباما، وبين أجهزة الأمن بشأن هاتفه المحمول من نوع "بلاكبيري" الذي كان متمسكا به، رغم اعتبار مستشاريه أنه غير موثوق بما يكفي.

وأضاف أن ترامب، بخلاف أسلافه الذين اعتمدوا خطابا جامعا في أوقات الأزمات، "يتخذ موقفا معاكسا تماما، إذ يسيّس الأمور إلى أقصى حد".

وشنّ ترامب هجوما عنيفا على المعارضة في الأيام الأخيرة، واصفا الديمقراطيين بأنهم "خونة" و"يفعلون كل ما في وسعهم للإضرار" بعملية "الغضب الملحمي"، أي الحرب على إيران.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أول من أمس، أن ترامب لا يستشير أحدا قبل نشر رسائل على منصته تتضمن أحرفا كبيرة وعلامات تعجب، وتمزج بين تهديدات كارثية وصياغات عفوية، وأحيانا فجة.

وأضافت الصحيفة أن محيط الرئيس أبعده جزئيا خلال عملية إنقاذ طيار أميركي في إيران مؤخرا، خشية أن تؤثر "اندفاعته" على سير العملية.

ويرى رولاند أن هذه الاندفاعة تظهر أيضا في "تجاوزات" متكررة للأعراف، بما في ذلك ما يتعلق بالقوات المسلحة التي تحظى باحترام واسع لدى الأميركيين.

وتعرّض ترامب لانتقادات شديدة بعدما ارتدى قبعة تحمل اختصار شعار USA مطرزا بأحرف ذهبية أثناء استقباله جثامين عسكريين قُتلوا في الشرق الأوسط، في حين كانت قبعات مشابهة تُباع على موقع "منظمة ترامب" مقابل 55 دولارا.

ولم يتردد ترامب، الذي أُعفي من الخدمة العسكرية في حرب فيتنام لأسباب طبية، بالقول على قناة "سي إن بي سي"، أمس، إنه كان سيحقق "انتصارا سريعا جدا" في تلك الحرب (1954-1975) لو كان في السلطة آنذاك.

وتزداد ضبابية تواصل ترامب بشأن إيران، المتسم أصلا بالتقلّب، بفعل استطراداته المتكررة حول موضوعه المفضل: البناء وتجديد المباني.

وخلال مقابلته، أمس، تطرق مجددا إلى المشروع الذي يشغل باله، وهو بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، قائلا "أنا أبني بتكلفة أقل من الميزانية وبوتيرة أسرع من الجدول المحدد".

ولفتت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن ترامب يذكر هذا المشروع بمعدل مرة كل ثلاثة أيام منذ بداية العام.