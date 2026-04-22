تمديد الهدنة يفتح مرحلة ترقب جديدة بين أميركا وإيران

يأتي ذلك وسط تعثر واضح في المفاوضات، وتباين في المواقف بين الجانبين، حيث تصر واشنطن على إبقاء الحصار والجاهزية العسكرية، فيما تلوّح طهران بالرد وتطالب بإنهاء الضغوط قبل أي عودة إلى التفاوض.

دخلت الحرب الأميركية على إيران مرحلة جديدة من الترقب، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار، استجابة لما وصفه بجهود وساطة مكثفة قادها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير، بهدف إتاحة المجال أمام تقديم مقترح إيراني في ظل حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات.

ويأتي هذا التطور في وقت ما تزال فيه المفاوضات بين الجانبين متعثرة، رغم استمرار المساعي الباكستانية لإقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار وتجاوز العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق.

وفي اليوم الـ15 للهدنة، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها واستكمال النقاشات، سواء انتهت باتفاق نهائي أو لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة.

وأوضح أن هذا القرار جاء مع توجيه القوات الأميركية بالبقاء في حالة جاهزية كاملة ومواصلة فرض الحصار، مشيرا إلى ما وصفه بالانقسام الداخلي الحاد في إيران، إضافة إلى طلب من الوسيط الباكستاني بتأجيل أي تصعيد عسكري.

في المقابل، قلّل مستشار رئيس البرلمان الإيراني من أهمية قرار التمديد، معتبرا أنه “لا يحمل أي معنى”، ومؤكدا أن الطرف الذي يواجه خسائر لا يستطيع فرض شروطه. وأضاف أن استمرار الحصار يعد في حكم التصعيد العسكري ويستوجب ردا، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب من إيران اتخاذ زمام المبادرة.

وفي سياق متصل، أُعلن عن إلغاء زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، إلى باكستان إلى أجل غير مسمى، في حين تشترط طهران للعودة إلى التفاوض وقف سياسة الضغط والتهديد الأميركية.

وكانت وكالة “تسنيم” قد نقلت عن مصادر إيرانية أن طهران باتت مستعدة لاحتمال استئناف المواجهات، مؤكدة امتلاكها “أوراقا جديدة” للجولة المقبلة، مع الإشارة إلى أن إيران اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين إجراءات تحضيرية، شملت تعزيزات عسكرية وتحديد أهداف محتملة في حال تجدد الحرب.