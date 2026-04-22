محادثات خلال 72 ساعة؟ مصادر باكستانية ترجّح استئنافها وترامب: "ممكن"

تقديرات باكستانية تشير إلى إمكانية استئناف قريب للمحادثات بين واشنطن وطهران خلال 36 إلى 72 ساعة وربما بحلول الجمعة، في ظل وساطة نشطة، فيما لم يستبعد ترامب هذا السيناريو مكتفيًا بالقول: "ممكن"، مع استمرار وقف إطلاق النار دون تصعيد.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن عقد جولة ثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام المقبلة "ممكن"، في رد مقتضب على تقديرات أشارت إلى احتمال استئنافها بحلول يوم الجمعة، في أعقاب تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء ذلك بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك بوست"، اليو الأربعاء، التي نقلت عن مصادر باكستانية في إسلام آباد قولها إن هناك "أخبارًا جيدة" قد تلوح بشأن استئناف المحادثات بحلول يوم الجمعة، في أعقاب جهود وساطة "إيجابية" مع طهران.

وأضافت المصادر أن هذه الجهود تعيد طرح إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات خلال فترة تتراوح بين 36 و72 ساعة، مشيرة إلى أن هذا التقدير يستند إلى تقييم الاتصالات الدبلوماسية الجارية بين طهران وإسلام آباد.

وفي تعليق على هذه التقديرات، لم يستبعد ترامب، هذا السيناريو، مكتفيًا بالقول: "هذا ممكن"، في رد مقتضب عبر رسالة نصية.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا "رغم تصاعد الخطاب"، دون تسجيل أي تصعيد عسكري من الطرفين، معتبرة أن ذلك "يدل على نية إيجابية" لدى الجانبين، ومؤكدة أن "باكستان لا تزال الوسيط الرئيسي".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن المشاركة في الجولة الجديدة من المفاوضات المقررة في إسلام آباد، مشيرة إلى أن قرار المشاركة سيُحسم بناءً على ما تراه طهران مناسبًا لمصالحها الوطنية.

وأضافت الوزارة أنها دخلت المفاوضات "بحسن نية وجدية"، معتبرة أن واشنطن أظهرت "سوء نية وعدم اكتراث"، في ظل استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، الذي وصفته بأنه "إجراء عدواني".

كما أشارت إلى أن "إطلاق النار واحتجاز سفينة تجارية إيرانية لا ينسجمان مع سلوك دولة منخرطة في مسار دبلوماسي جاد"، مؤكدة أنه "إذا توصلنا إلى أن الذهاب إلى إسلام آباد يخدم مصالحنا الوطنية سنذهب إلى هناك".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب، الأربعاء، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تمكّن قيادتها "المنقسمة" من تقديم "مقترح موحّد"، مشيرا إلى أنه وجّه الجيش الأميركي إلى مواصلة الحصار البحري والبقاء في حالة جاهزية كاملة إلى حين استكمال المفاوضات "بأي شكل كان".