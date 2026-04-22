هجوم إيراني يستهدف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا قبالة عُمان

هاجمت إيران سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا قبالة سواحل سلطنة عمان، قالت إنها تجاهلت تحذيرات قواتها المسلحة، ما أسفر عن أضرار من دون إصابات.

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه أم تي أو) اليوم، الأربعاء، بأن سفينة حاويات تعرّضت لإطلاق نار من زوارق إيرانية قبالة سواحل عُمان، ما أسفر عن أضرار من دون تسجيل إصابات.

وقالت الهيئة، إن "زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني اقترب من السفينة من دون أي تحذير عبر اللاسلكي، قبل أن يفتح النار عليها، ما ألحق أضرارا كبيرة بجسر القيادة".

وأضافت أنه "لم يُسجّل اندلاع حريق أو تأثير بيئي"، مؤكدة أن أفراد طاقم السفينة التي كانت على بُعد 15 ميلا بحريا شمال شرق عُمان "بخير".

وأشارت شركة "فانغارد تك" المتخصّصة في أمن الملاحة البحرية إلى أن السفينة التي تعرضت لإطلاق نار ترفع علم ليبيريا "وتبلغت بأن لديها إذنا بعبور مضيق هرمز".

إلاّ أن وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء أكدت أن السفينة "تجاهلت تحذيرات القوات المسلحة الإيرانية".

وأقفلت إيران مضيق هرمز الإستراتيجي ردا على الحرب الإسرائيلية - الأميركية عليها، في حين تفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية منذ 13 نيسان/ أبريل الجاري. وهو ما انتقدته إيران بشدة، واعتبرته انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء تمديد الهدنة القائمة بين البلدين منذ 8 نيسان/ أبريل.

وقال وزير الزراعة الإيراني، إن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة لم يكن له تأثير يُذكر على قدرة البلاد على تأمين السلع الأساسية والمواد الغذائية، مشيرا إلى قوة الإنتاج المحلي وتوافر مسارات بديلة للاستيراد.

وقال غلام رضا نوري "على الرغم من الحصار البحري الأميركي، لا نواجه أي مشكلة في تأمين السلع الأساسية والمواد الغذائية، إذ إن اتساع البلاد يتيح الاستيراد عبر حدود مختلفة".

وأضاف "يُنتج نحو 85% من المنتجات الزراعية والسلع الأساسية محليا، ما يعني أن الأمن الغذائي للبلاد مُؤمَّن"، وفق ما أوردت وكالة "إرنا".