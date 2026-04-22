"يوروفيجن": ألف فنّان يوقّعون على مقاطعة المنافسة الغنائية بسبب مشاركة إسرائيل

أكّد الموقّعون في رسالة مفتوحة رفضهم للمعايير المزدوجة من طرف اتحاد البثّ الأوروبي، الذي حظر مشاركة روسيا لحربها على أوكرانيا، فيما قرّر السماح لإسرائيل بالمشاركة بالرغم من اقترافها إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًّا بحقّ الفلسطينيّين في غزّة والضفّة الغربيّة المحتلّة.

دعا أكثر من ألف فنان في مجالَي الموسيقى والثقافة إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" لعام 2026، بسبب مشاركة إسرائيل فيها.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقّعها أكثر من ألف فنان، على موقع الحملة الإلكترونية "لا موسيقى للإبادة الجماعية".

وانتقد الفنّانون وجود إسرائيل على الساحة الفنية في ظلّ استمرار الإبادة الجماعية في غزة منذ 3 سنوات، مستذكرين حظر روسيا من المسابقة الأوروبية ذاتها بسبب حربها على أوكرانيا.

وقالوا في رسالتهم؛ "بصفتنا موسيقيّين وعاملين في المجال الثقافي، نرفض استخدام ’يوروفيجن’ للتغطية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحقّ الفلسطينيّين”.

وشدّدت الرسالة على أنّ ردود الفعل "المزدوجة" من اتحاد البثّ الأوروبي تجاه جرائم روسيا وإسرائيل؛ أزالت وهم "الحياد" الذي تدّعيه مسابقة "يوروفيجن".

وأشارت إلى أنّه بالرغم من ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة لأكثر من 30 شهرًا، وجرائم تطهير عرقي في الضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لم تُطبّق السياسة نفسها على إسرائيل مثلما طُبّقت على روسيا.

وقرّر اتحاد البثّ الأوروبي، في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2025، السماح لإسرائيل بالمشاركة في "يوروفيجن 2026" المقرّر إقامتها في أيار/ مايو المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، ما أثار موجة انتقادات واعتراضات في دول أوروبية.