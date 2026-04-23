إقالة مفاجئة لوزير البحرية الأميركي جون فيلان

جاء القرار في وقت يشهد توترا داخليا في هرم القيادة العسكرية الأميركية، وسط حديث عن خلافات في إدارة ملفات الإصلاح وتسريع بناء الأسطول البحري، إضافة إلى تباينات مع قيادات عليا في وزارة الحرب.

أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون”، مساء الأربعاء، رحيلا مفاجئا لوزير البحرية جون فيلان، من منصبه بأثر فوري، في خطوة جاءت في لحظة توصف بأنها حساسة داخل المؤسسة العسكرية الأميركية، وسط حالة استنفار ميداني متصاعدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن فيلان “سيغادر الإدارة بشكل فوري”. وأضاف أن وكيل وزارة البحرية هونغ كاو سيتولى مهامه وزيرا للبحرية بالإنابة، إلى حين تعيين بديل رسمي.

ورغم إعلان القرار، لم يقدم البيان أي تفسير مباشر لأسباب الإقالة، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات حول خلفيات الخطوة وتوقيتها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن القرار يرتبط ببطء في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسريع بناء السفن، إضافة إلى خلافات داخلية مع القيادة العليا في البنتاغون.

ووفق المصادر نفسها، فإن العلاقات المتوترة بين فيلان ووزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ونائبه ستيف فاينبرغ، لعبت دورا في تصاعد الأزمة.

كما أشير إلى وجود توتر مع هونغ كاو نفسه، الذي سيتولى المنصب بالإنابة، إلى جانب تحقيقات تتعلق بمخالفات أخلاقية داخل مكتب فيلان.

ويأتي هذا التطور في ظل ما وصفه مراقبون بأنه “إعادة تشكيل واسعة” داخل هرم القيادة العسكرية الأميركية، خاصة مع تصاعد التوترات البحرية مع إيران، واشتداد النقاشات حول جاهزية الأسطول الأميركي.

المفارقة أن قرار الإقالة جاء بعد ساعات فقط من نشاط علني مكثف لفيلان، إذ ظهر يوم الثلاثاء متحدثا في مؤتمر “البحر-الجو-الفضاء” السنوي في واشنطن، حيث قدم رؤية طموحة لتطوير البحرية الأميركية، ودافع عن ميزانيتها المقترحة البالغة 378 مليار دولار.

كما تحدث بثقة عن مشاريع مستقبلية، من بينها تطوير “الأسطول الذهبي” وإحياء سفن قتالية من طراز “ترامب”، معتبرا أن هذه الاستثمارات تمثل نقلة استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قدرات القوات البحرية.

وبحسب تقارير إعلامية، لم تكن هناك مؤشرات علنية على قرب إنهاء مهامه، ما جعل قرار الإقالة بأثر فوري يبدو مفاجئا، ويثير تساؤلات حول وجود خلافات أعمق أو قرار استراتيجي اتخذ بشكل عاجل داخل دوائر صنع القرار.

وكان فيلان قد نشر قبل 24 ساعة من إقالته رسائل عبر منصة “إكس” تناول فيها مستقبل القتال البحري، مؤكدا أن الحروب القادمة ستعتمد على تكامل الإنسان والآلة، وليس أحدهما على حساب الآخر.

وتأتي إقالة فيلان ضمن سلسلة تغييرات شهدتها المؤسسة العسكرية الأميركية منذ عودة إدارة ترامب إلى السلطة مطلع العام الماضي، حيث تم إعفاء عدد من كبار القادة العسكريين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون في فبراير/شباط 2025، إضافة إلى مسؤولين في البحرية وخفر السواحل.

كما شهدت المؤسسة استقالات وإعفاءات أخرى في قيادات سلاح الجو والقيادة الجنوبية الأميركية خلال فترات قصيرة، ما أثار جدلًا سياسيًا داخل واشنطن، خصوصًا مع تحذيرات من محاولات تسييس المؤسسة العسكرية التي اعتادت تاريخيا الحفاظ على حيادها السياسي.