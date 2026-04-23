البابا يختتم جولته الإفريقية في غينيا الاستوائية

أنهى البابا جولته الإفريقية التي شملت 4 دول في غينيا الاستوائية، حيث أقام قدّاسًا أمام 30 ألف شخص، وزار سجن "باتا" سيئ الصيت، وانتقد ما يجري على المعتقلين فيه، داعيًا إلى العدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان.

لافتة في شوارع غينيا الاستوائية تحمل صورة البابا، لاوون الرابع عشر، ورئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ (Getty Images)

أقام البابا لاوون الرابع عشر، الخميس، قُدّاسًا في الهواء الطلق في غينيا الاستوائية أمام عشرات الآلاف من أتباع الكنيسة الكاثوليكية، في ختام جولة إفريقية استمرت 11 يومًا، هي أول رحلة دولية كبيرة يقوم بها.

وشملت هذه الجولة 4 دول قطع فيها البابا الأميركي 18 ألف كيلومتر، وأقام خلالها 8 قداديس، واتسمت الجولة البابوية بالجمع بين الرسائل السياسية والراعوية.

وترأس البابا، في يومه الأخير، قدّاسًا أمام 30 ألف شخص في استاد مدينة مالابو، العاصمة السابقة لغينيا الاستوائية، التي كانت فيما مضى مستعمرة إسبانية غنية بالنفط، ويبلغ عدد سكانها اليوم مليوني نسمة أكثرهم يعانون الفقر.

ويتوقع أن تحط طائرة البابا في روما قرابة الساعة 8,00 مساء بالتوقيت المحلي (18,00 ت غ)، على أن يتحدث كالمعتاد خلال الرحلة إلى الصحافيين المرافقين له. ومن المتوقع أن تحظى تصريحاته بمتابعة دقيقة نظرًا إلى انتقادات ترامب اللاذعة له.

إذ كان البابا قد دعا مرارًا إلى العدالة الاجتماعية والسلام واحترام كرامة الإنسان، وندّد بالظلم والفساد والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية من "طغاة"، الأمر الذي تبعه سجال دبلوماسي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي المقابل، نفى البابا لاوون أن تكون بعض تصريحاته الصارمة في إفريقيا حول الحرب والكرامة الإنسانية والظلم الاقتصادي موجهة إلى ترامب، مؤكدًا أنها كُتبت قبل أن يصفه ترامب بـ"الضعيف" و"غير الكفؤ في السياسة الخارجية".

وكان البابا قد وصل الثلاثاء إلى غينيا الاستوائية بعد محطات في الجزائر والكاميرون وأنغولا، وزار خلالها سجن "باتا" المعروف بظروفه المزرية في غينيا الاستوائية، حيث التقى مئات من المعتقلين حليقي الرؤوس، وأدلى بتصريحات انتقد فيها الظروف السيئة للسجناء.

وواجه قادة الدول الأربع التي زارها انتقادات بدرجات متفاوتة، وسط اتهامات لهم بالاستبداد.

وأظهر البابا البالغ من العمر 70 عامًا، واسمه روبرت فرانسيس بريفوست، حيوية تتناقض مع سلفه الأرجنتيني فرنسيس، الذي توفي السنة الماضية عن 88 عامًا.

ومن المقرّر أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إسبانيا، من 6 إلى 12 حزيران/ يونيو.