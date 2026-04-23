الشيوخ الأميركي يرفض وقف الحرب على إيران وسط انقسام سياسي

يبرز هذا الرفض استمرار منح البيت الأبيض هامشا واسعا في إدارة التحركات العسكرية، وسط تحذيرات من تداعيات إطالة أمد المواجهة، مقابل تأكيدات جمهورية بأن الضغط على إيران يهدف إلى كبح تهديداتها النووية.

رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار كان يهدف إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة عكست دعما واسعا من الجمهوريين لسياسات الرئيس دونالد ترامب في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء التصويت بنتيجة 51 صوتا ضد المشروع، مقابل 46 صوتوا لصالحه، في مشهد أظهر انقساما محدودا داخل الحزبين.

ويعد هذا التصويت الخامس من نوعه هذا العام الذي يختار فيه المجلس التنازل عن بعض صلاحياته المتعلقة بقرار الحرب لصالح البيت الأبيض، ما أثار انتقادات الديمقراطيين الذين وصفوا النزاع بأنه غير قانوني ويفتقر إلى مبررات كافية.

وكان من شأن المشروع، في حال إقراره، أن يلزم الإدارة الأميركية بسحب قواتها من الصراع، مع اشتراط الحصول على موافقة صريحة من الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية إضافية.

وفي هذا السياق، حذر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، من تداعيات استمرار الحرب، معتبرا أن إطالة أمدها ستعقد فرص الخروج منها وتزيد من كلفتها السياسية والعسكرية.

في المقابل، أبدى الجمهوريون دعما واضحا لنهج الإدارة، حيث دافع زعيم الأغلبية جون ثون عن موقف الرئيس، مشيرا إلى أن غالبية الحزب ترى أن التحرك العسكري ضروري لمنع إيران من تهديد الأمن العالمي ببرنامج نووي.

وتعكس نتائج استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" تباينا لافتا في مواقف الأميركيين، إذ يعارض 60% منهم الضربات العسكرية ضد إيران، في حين يؤيدها 74% من الجمهوريين مقابل 7% فقط من الديمقراطيين.

ورغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، فإن الرؤساء من كلا الحزبين دأبوا على توسيع تفسير هذه الصلاحيات، معتبرين أن العمليات العسكرية المحدودة أو المرتبطة بتهديدات مباشرة لا تتطلب تفويضا مسبقا.