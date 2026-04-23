بيانات: تراجع عدد عمليات عبور مضيق هرمز وتزايد الهجمات

انخفضت حركة العبور من مضيق هرمز بأكثر من 96% عن المستويات الطبيعية منذ إعلان إيران إعادة إغلاقه، مقابل ازدياد عدد الحوادث أو الهجمات التي أبلغت عنها السفن في المنطقة.

انخفضت عمليات عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل حاد منذ الأحد بسبب الحصار الأميركي والإغلاق الإيراني، في حين تضاعفت الحوادث الأمنية التي تشمل السفن، وفق بيانات.

وأعلنت إيران الجمعة إعادة فتح المضيق، قبل أن تغلقه مجددا بعد بضع ساعات السبت، مشيرة إلى استمرار الحصار الأميركي على موانئها.

وبعد بلوغ ذروة في عمليات العبور شملت 26 ناقلة في 18 نيسان/ أبريل، انخفض العدد إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، وفق بيانات من شركة "كبلر".

في الفترة من 19 إلى 22 نيسان/ أبريل، لم تعبر المضيق سوى 18 سفينة، بمعدل 4,5 سفينة يوميا. وبالمقارنة، عبرت بين الأول من آذار/مارس و17 نيسان/ أبريل حوالي تسع سفن يوميا.

وكان يتم تسجيل نحو 120 عملية عبور يومية خلال وقت السلم، وفق موقع المعلومات البحرية "لويدز ليست".

وبالتالي، انخفضت حركة العبور حاليا بأكثر من 96% عن المستويات الطبيعية.

في الوقت نفسه، ازداد عدد الحوادث التي أبلغت عنها السفن في المنطقة.

وسجلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) و/أو شركة الأمن "فانغارد تك" سبعة هجمات أو حوادث منذ السبت.

وأكدت المنظمة البحرية الدولية خمسة من تلك الحوادث.

لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث قبل تلك الهجمات منذ 7 نيسان/ أبريل.

منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، تم تسجيل 38 حادثة من قبل "يو كاي إم تي أو" و"فانغارد" و/أو المنظمة البحرية الدولية.