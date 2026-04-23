سلوفينيا تعلن بثّ برامج عن فلسطين مكان بثّ مسابقة الغناء "يوروفيجن" بسبب مشاركة إسرائيل

يأتي هذا القرار بعدما أعلنت سلوفينيا في ديسمبر الفائت انسحابها رسميًّا من مسابقة الأغنية الأوروبية، "يوروفيجن 2026"، احتجاجًا على السماح لإسرائيل بالمشاركة، لارتكابها جرائم حرب بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.

مظاهرة في سلوفينيا تنديدًا بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة (Getty Images)

أعلنت سلوفينيا أنّها ستبثّ برامج خاصة عن فلسطين تزامنًا مع مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026"، وذلك بعد قرارها الانسحاب من المسابقة بسبب السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وذكر مكتب الإعلام في هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفينية في بيان، الخميس، أنّ الهيئة ستعرض خلال الفترة بين 10 و20 أيار/ مايو المقبل بثًّا بعنوان "أصوات فلسطينية".

وأوضح البيان أنّ القناة الرسمية ستعرض أفلامًا وبرامج وثائقية وتحليلية تتناول القضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى الشاشة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات نصف النهائي للمسابقة الغنائية في 12 و14 أيار/ مايو، على أن يقام النهائي في 16 من الشهر ذاته.

وسبق أن أعلنت القناة انسحاب سلوفينيا من المسابقة، إلى جانب عدد من الدول، وذلك احتجاجًا على السماح لإسرائيل بالمشاركة في نسخة العام 2026.

وكانت كلّ من إسبانيا وهولندا وأيرلندا وآيسلندا أعلنت انسحابها من المسابقة بسبب انضمام إسرائيل؛ على خلفية ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.